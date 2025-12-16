Dead Island 3 serait bien en développement et viserait une sortie en 2028

À moins que celui-ci aussi devienne une arlésienne

Si l’on met encore l’information entre des pincettes en attendant une annonce un peu plus formelle de la part de Dambuster Studios, Dead Island 3 serait bien en développement. Le nom du jeu est explicitement mentionné dans ce document (page 4), où il est précisé que la production de certains détails a commencé, même si le studio n’en serait encore qu’au début du développement et viserait une sortie durant la première moitié de l’année 2028 :

« Après la sortie de Dead Island 2 Ultimate Edition en octobre 2024, l’attention de Dambuster Studios s’est principalement portée sur Dead Island 3. Touys les développeurs sont assignés à ce projet, et une fois que les versions Luna et Mac de Dead Island 2 seront terminées, l’équipe QA de Dambuster rejoindra aussi Dead Island 3. Certaines parties du jeu sont maintenant au début de leur production, avec des fonctionnalités, des personnages, un monde et une histoire qui avancent à leur rythme. »

Si cela venait à se vérifier, pas de surprise ici puisque Dead Island 2 a été un carton et qu’un troisième épisode canonique est la suite logique des choses. Et au moins, ce troisième épisode ne devrait pas se faire autant attendre que le deuxième.