Dead Island 2 dépasse le cap des 10 millions de joueurs

Et bien plus de cerveaux dans les rues de Los Angeles

Précisions tout de même importante : on parle bien ici d’un nombre total de joueurs et de joueuses, pas de ventes directes. Aux dernières nouvelles, le titre s’était commercialisé à hauteur de 3 millions de copies en mai 2024. Aujourd’hui, on parle d’un nombre de personnes l’ayant lancé, ce qui comprends logiquement les personnes qui ont pu l’essayer via le PlayStation Plus Extra, puisqu’il a rejoint le catalogue plus tôt dans le mois. Une arrivée dans le Game Pass est prévue également pour cette semaine.

Cela reste tout de même une belle prouesse pour les équipes, qui a su attirer des curieux depuis son lancement en avril 2023. L’éditeur nous précise d’ailleurs que ce chiffre des 10 millions a été atteint le 22 octobre dernier, jour de lancement de la Dead Island 2 Ultimate Edition, qui regroupe le jeu, les DLC, l’intégralité des mises à jour déployées depuis ainsi qu’un tout nouveau mode. Cette édition est également sortie en physique.