La bêta de Marathon a aussi servi de leçon à Embark Studios pour le développement de son ARC Raiders

Une double bêta très instructive

Nul doute que la bêta de Marathon a été instructive pour Bungie. Mais elle l’a aussi été pour Embark Studios. C’est ce que Virgil Watkins, directeur technique au sein du studio, déclare chez PC Gamer, dans une interview où il revient sur la proximité qu’il y a eu entre la bêta de Marathon et celle d’ARC Raiders. Une proximité qui aurait pu faire défaut à Embark Studios, mais il s’est révélé qu’ARC Raiders a davantage convaincu le public que le jeu de Bungie. Et s’il y avait des leçons à tirer pour la bêta de son propre jeu, Embark Studios savait qu’il devait aussi regarder ce que Bungie avait appris de son côté :

« C’était une pure coïncidence qu’ils [Bungie] aient eu leur test au même moment que nous. À ma connaissance, je pense qu’aucun d’entre nous ne savait que cela allait se produire. C’était un excellent test pour nous, car ils ont évidemment pris des décisions que nous n’avions pas prises, et vice versa. Nous avons donc pu comparer et contraster les résultats de certaines de ces décisions. »

Et avec toutes ces leçons, ARC Raiders pourrait s’imposer comme la bonne surprise de la fin d’année. Lors de son dernier test technique, le jeu a enregistré un pic à presque 190 000 personnes connectées en simultané sur Steam, ce qui n’est pas un mince exploit pour une toute nouvelle licence. Espérons maintenant que la leçon a été réciproque et que Bungie a pris beaucoup de notes par rapport au travail de la concurrence.