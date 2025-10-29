La bande-son de The Legend of Zelda: Breath of the Wild arrive dans un coffret vinyle

Un test pour voir si l’Occident a un appétit pour la chose (évidemment que oui)

Nintendo a enfin compris qu’il y avait un marché à saisir en Occident à propos des vinyles, et il commencera donc par sortir la bande-son de The Legend of Zelda: Breath of the Wild via un coffret… ou plutôt deux. Le constructeur japonais s’associe avec Laced Records pour produire un premier coffret de 2LP contenant 34 pistes, qui devrait déjà offrir un best-of marquant de la bande-son du jeu.

Mais pour celles et ceux qui en veulent un peu plus, un autre coffret bien plus massif de 8LP avec plus de 130 pistes sera également au programme. Une première image de ce coffret a été publiée, et devrait donner à n’importe quel fan l’envie de se le procurer. Mais il faudra ne payer le prix. Outre-Atlantique, ce coffret sera vendu 194,99 $, contre les 49,99 $ demandés pour le coffret 2LP.

Nintendo compte ici voir quelle sera la réaction du public envers cette sortie, pour savoir s’il doit sortir plus de vinyles en Occident à l’avenir. C’est ce que Bill Trinen, vice-président dans le département de l’expérience utilisateur de Nintendo déclare chez Variety :

« Au Japon, le CD reste un format très populaire, et les bandes originales de jeux vidéo y sont très souvent commercialisées sur CD depuis des années. Aux États-Unis, nous n’avons pratiquement pas sorti de bandes originales physiques. Cette initiative vise donc en partie à évaluer la demande pour ce type de supports aux États-Unis. Elle reflète également notre volonté de rendre la musique de jeux vidéo accessible à un public plus large, et s’inscrit dans une stratégie plus globale. »

La bande-son de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sortira le 19 juin 2026.