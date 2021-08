Zelda Breath of the Wild : L’impressionnant mod 8K ajoute du ray-tracing, voici le résultat en vidéo

Si The Legend of Zelda: Breath of the Wild était déjà charmant sur Nintendo Switch, les limites techniques de la console ne lui permettaient d’atteindre un rendu graphique à faire décrocher la mâchoire. Les moddeurs se sont donc emparés du jeu pour y faire toutes sortes de folies, notamment à travers un mod 8K, via de l’émulation sur PC.

Breath of the Wild en 8K, ça donne ça

Le moddeur allemand Digital Dreams, relayé par Kotaku, est notamment à l’œuvre sur ce mod, qui utilise le logiciel ReShade pour injecter dans le jeu les dernières technologies disponibles. On y voit aujourd’hui, dans cette nouvelle vidéo, l’utilisation du ray-tracing dans le jeu, pour un résultat impressionnant, avec des ombres très réussies.

Même si certains trouveront que le charme de la direction artistique du titre en souffre un peu, la prouesse technique est à saluer, avec une profondeur de champ qui a aussi été retravaillée mais qui n’empêche pas le clipping d’être très présent. Un joli résultat que l’on vous laisse admirer en vidéo.