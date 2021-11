Zelda: Breath of The Wild et Splatoon 2 pourraient sortir en Definitive Edition (avec DLC inclus) chez nous

On a désormais souvent l’habitude de voir des jeux arriver dans des versions complètes, souvent nommée Definitive Edition, qui offrent une nouvelle sortie aux jeux en incluant directement divers DLC. Cette pratique est nettement moins courante du côté de chez Nintendo, mais elle pourrait bien arriver si l’on en croit une supposée fuite.

A "Definitive Edition" of Splatoon 2 and Zelda BotW were released in Japan this month, there are discussions for a Western release in the coming months. One title though that should also be scheduled for 2022 is Xenoblade Chronicle 2 + Torna, thanks to the use of 32GB cartridges. https://t.co/zNnZodxw0i pic.twitter.com/vPEC7WO97c

— Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) November 7, 2021