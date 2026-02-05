Kyoto Xanadu : Falcom nous gratifie enfin d’un nouvel opus après Tokyo Xanadu sur PC, PS5 et Nintendo Switch 1 & 2

Kyoto Xanadu montre aussi son casting

Même si Falcom avait déjà teasé ce nouvel opus en 2024, le studio japonais nous propose désormais un véritable tour du propriétaire à travers un trailer particulièrement généreux en informations. Il convient de rappeler que Falcom reste une structure de taille modeste, devant jongler avec ses deux licences majeures : Ys et The Legend of Heroes. Après Tokyo Xanadu en 2015, l’attente autour d’un nouvel épisode était donc particulièrement forte.

Ce qui distingue la franchise des autres séries davantage orientées heroic fantasy, c’est son cadre urbain contemporain, ancré dans un Japon moderne et mêlé à des dimensions surnaturelles. Une approche qui rappelle inévitablement la licence Persona d’Atlus. Avec Kyoto Xanadu, nous sommes cette fois plongés dans l’ancienne capitale du Japon, aux côtés d’un tout nouveau groupe de héros. Ces adolescents sont élèves de l’Académie Hirasaka, un établissement destiné aux étudiants surdoués, dont l’objectif est de conquérir le labyrinthe de Xanadu.

L’histoire progresse ainsi à travers l’exploration du monde réel de Kyoto et le renforcement des capacités des personnages, en alternant avec des phases d’exploration et de combats au sein du labyrinthe où se produisent d’étranges phénomènes. Le trailer met d’ailleurs en avant plusieurs nouveautés, dont des séquences en 2D. Un site officiel vient d’ouvrir contenant davantage d’informations.

Kyoto Xanadu est prévu pour cet été sur PC (via Steam), PS5 et les deux Nintendo Switch.