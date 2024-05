Konami va diffuser un showcase centré sur Silent Hill le 31 mai, avec des infos sur le film et sur Silent Hill 2 Remake

Konami va à nouveau faire le point sur tous ses projets en cours autour de la saga, en espérant que ceux-ci soient plus captivants que Silent Hill: Ascension, qui n’a pas vraiment convaincu les foules (et c’est peu de le dire). L’éditeur devra donc montrer une meilleure facette et nous promet ainsi « des nouvelles à propos des jeux, un aperçu du film et des nouveaux produits dérivés ». Ce Silent Hill Transmission aura lieu le vendredi 31 mai à 1 heure du matin, donc réservé aux couche-tard.

Naturellement, on s’attend donc à revoir Silent Hill 2 Remake lors de cette conférence. Il n’y a à vrai dire pas de doutes puisque Bloober Team, qui développe ce remake, nous donne aussi rendez-vous pour cette émission. En dehors de cet épisode aussi attendu que crain, on devrait sans doute avoir quelques nouvelles de l’intrigant Silent Hill f, ou encore Silent Hill Townfall. Le film Return to Silent Hill, qui reprend l’intrigue de Silent Hill 2 et qui a récemment fait parler de lui au festival de Cannes, sera lui aussi de la partie, sans doute avec un premier teaser.

Consider this your invitation letter to Silent Hill. ✉️

Tune in May 30 at 4 p.m. PDT to our SILENT HILL YouTube channel for the second installment of the #SILENTHILL Transmission where we'll share game updates, a deeper look at the film, and new merch.#SILENTHILL pic.twitter.com/5RHc2nGUWB

