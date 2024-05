Le film Return to Silent Hill a droit à une première image nous montrant Pyramid Head

L’année de Silent Hill 2

C’est lors du festival de Cannes que Christophe Gans a choisi de publier la première image officielle de son film Return to Silent Hill, relayée par le site Variety. Et quoi de mieux que de présenter la figure iconique de Pyramid Head pour bien illustrer cette nouvelle adaptation. Un premier aperçu qui donne le ton du film et qui nous promet une présence importante de cette icone dans l’adaptation.

Pour rappel, ce film nous racontera à sa façon les événements de Silent Hill 2 en mettant en avant le personnage de James (joué par Jeremy Irvine), à la recherche de sa femme disparue Mary (incarnée par Hannah Emily) dans les sombres ruelles de Silent Hill. Le film n’est pas encore tout à fait terminé mais un premier montage a été montré à quelques personnes en début de semaine. La date de sortie exacte n’est pas encore connue.

Entre ce film et le remake de Silent Hill 2, Konami a toutes les armes en mains pour réaliser un joli coup commercial, à condition que le jeu et ce Return to Silent Hill répondent aux attentes des fans de la saga et de cet épisode.