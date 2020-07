King of Seas, un action-RPG chez les pirates, annoncé sur PC, PS4, One et Switch

Tandis que Skull & Bones refait peau neuve en interne, d’autres titres tentent d’exploiter le filon des jeux de piraterie, à l’image de King of Seas, développé par 3DClouds.

Le roi des pirates, ce sera vous

Le titre, décrit comme un jeu d’action avec des éléments de RPG, proposera d’embarquer à bord d’un bateau et d’explorer les mers et les océans à la recherche de trésors, tout en cherchant à venger le père du personnage principal et en souhaitant devenir le roi des pirates.

La météo sera d’une grande importance dans l’aventure, et le monde évoluera en fonction des actions du joueur. Il faudra bien étudier les routes commerciales pour prévoir vos attaques, et écouter vos coéquipiers sur le bateau qui vous donneront des conseils. A priori, il s’agit donc d’un jeu solo, puisque le multijoueur n’a pas été abordé. Un premier trailer et des images ont été diffusées dans la foulée, nous permettant de voir que le jeu se rapproche plus du look d’un Sea of Thieves que d’un Skull & Bones.

Aucune date de sortie n’a été annoncé, mais ce King of Seas arrivera sur PC, PS4, Xbox One et Switch.