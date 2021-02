King of Seas est reporté en mai prochain

Alors que King of Seas devait jeter l’ancre le 18 février prochain, toutefois les développeurs 3DCloud vont finalement attendre un peu pour améliorer leur navire. Il ne faudra pas patienter trop longtemps cela dit.

Un deal qui change la donne

Le studio 3DCloud a en effet signé un contrat d’édition avec Team17 pour publier King of Seas. Le titre est de ce fait reporté au mois de mai sans plus de précision. Ce n’est cependant pas une mauvaise nouvelle puisque l’équipe a désormais accès à plus de ressources pour améliorer le jeu en général, et ajouter de nouvelles langues dont le français.

Cela vaut donc le coup d’attendre rien que pour la traduction de ce RPG naval qui semble assez intéressant. Pour rappel, il propose d’évoluer dans des environnements dynamiques et générés aléatoirement à bord d’un navire entièrement customisable. Sans oublier de l’exploration et des batailles en temps réel.

King of Seas sortira donc au mois de mai sur PC, PS4, Xbox One, et Switch pour 24.99$.