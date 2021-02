King of Seas

King of Seas est un jeu d'action et d'aventure avec des éléments de jeu de rôle. Le joueur peut contrôler un navire et aller piller des ressources à travers la carte générée de manière procédurale, ainsi qu'établir un route du commerce pour en tirer le meilleur profit. En plus d'un mode Histoire, il est possible de prendre part à des combats de navire, d'effectuer des missions secondaires et d'effectuer des chasses aux trésors.