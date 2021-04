King of Seas arrivera finalement le 25 mai prochain

Initialement prévu pour le mois de février dernier, King of Seas nous avait fait faux bond à la dernière minute avec un report de plusieurs mois afin de rentrer dans le catalogue de Team 17 et de corriger quelques soucis. On savait qu’il arriverait en mai, mais on ne connaissait pas la date exacte de sa sortie. C’est désormais chose faite avec l’annonce de Team 17 et 3DClouds.

Prêt pour l’abordage ?

King of Seas se prépare donc à hisser les voiles pour le 25 mai prochain. Un nouveau trailer a été diffusé pour l’occasion, qui ne dure certes que quelques secondes mais qui permet d’avoir un aperçu rapide de quelques phases de gameplay. On apprend également que le titre sera disponible au prix de 24,99 € et qu’une démo est accessible sur Steam dès maintenant.

King of Seas sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 25 mai.