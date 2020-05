Borderlands Science : Le mini-jeu utile à la science rencontre un franc succès

Des mini-jeux dans le jeu, ça existe depuis un long moment. On trouve par exemple des bornes d’arcade dans Yakuza 6 : The Song of Life, ou encore le premier opus de la série dans le récent Doom Eternal. De beaux petits clins d’œils qui ne sont là que pour le plaisir des joueurs. Borderlands Science, cependant, est un peu différent, en cela qu’il a une portée bien plus importante : jouer à ce mini-jeu, dans l’infirmerie du docteur Tannis sur Borderlands 3, peut tout bonnement aider la science.

36 millions de puzzles en un mois

Cela fait tout juste un mois que le programme Borderlands Science a été lancé. L’idée derrière cette collaboration improbable entre jeu vidéo et recherche scientifique, c’est de guérir et prévenir des maladies intestinales diverses. Pour cela, cette borne d’arcade in-game vous propose d’aligner des blocs de la même couleur, permettant ensuite aux hommes et aux femmes derrière le projet de cartographier et comparer des milliards de microbes contenus dans les intestins humains.

La bonne nouvelle, c’est que ce jeu dans le jeu a rencontré un véritable succès chez les possesseurs de Borderlands 3. En un mois, il a attiré plus de 700 000 joueurs, et ceux-ci auraient déjà résolu près de 36 millions de puzzles. Un succès sans précédent, pour un projet à l’intérêt certain, qui laisse entrevoir de grandes possibilités de collaborations à venir. Désormais, il ne reste plus qu’à souhaiter du courage aux chercheurs pour étudier les combinaisons ressortant de Borderlands Science.