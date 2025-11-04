Just Cause 5 n’a quasiment aucune chance de voir le jour selon le co-fondateur du studio Avalanche
Rédigé par Jordan
Rico Rodriguez a peut-être encore un avenir sur grand écran, mais dans l’industrie du jeu vidéo, sa carrière est mise à l’arrêt pour une durée indéterminée. Avalanche Studios ne va pas bien du tout ces derniers temps, en témoigne l’annulation de Contraband et les multiples licenciements qui ont été annoncés dans la foulée. On aurait pu y voir le signe que le studio voudrait maintenant se rediriger vers de valeurs sûres en produisant un Just Cause 5, mais Christofer Sundberg, co-fondateur du studio, semble enterrer cette idée.
L’équipe originelle n’est plus là
Désormais à la tête de Liquid Swords, Sundberg a pris la parole à ce sujet en réagissant à une fuite autour de Contraband, en relayant un article du site MP1st qui met en avant des images de ce projet inachevé. Le co-fondateur d’Avalanche exprime alors sa tristesse de voir ce jeu être mis à la poubelle, et espère le voir un jour être repris par quelqu’un d’autres, tout en affirmant que la situation autour d’un Just Cause 5 serait bien différente :
« Mon équipe et moi avons présenté Contraband à Microsoft en 2017 (et ils ont signé le contrat). Le projet a évidemment beaucoup évolué depuis, mais ça aurait été formidable de le voir sortir un jour. Just Cause 5 serait impossible, car très peu de membres de l’équipe d’origine sont encore présents. »
Et il est vrai que le studio n’est actuellement pas dans une période où il peut embaucher à tour de bras pour un tel projet, qui n’aurait de toute façon pas la même saveur sans une bonne partie de l’équipe créative de la saga. Qui sait, peut-être que ce qu’il reste du studio voudra un jour se lancer dedans, mais à entendre Sundberg, il ne faudrait pas y placer trop d’espoir.
