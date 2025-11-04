Just Cause 5 n’a quasiment aucune chance de voir le jour selon le co-fondateur du studio Avalanche

L’équipe originelle n’est plus là

Désormais à la tête de Liquid Swords, Sundberg a pris la parole à ce sujet en réagissant à une fuite autour de Contraband, en relayant un article du site MP1st qui met en avant des images de ce projet inachevé. Le co-fondateur d’Avalanche exprime alors sa tristesse de voir ce jeu être mis à la poubelle, et espère le voir un jour être repris par quelqu’un d’autres, tout en affirmant que la situation autour d’un Just Cause 5 serait bien différente :

« Mon équipe et moi avons présenté Contraband à Microsoft en 2017 (et ils ont signé le contrat). Le projet a évidemment beaucoup évolué depuis, mais ça aurait été formidable de le voir sortir un jour. Just Cause 5 serait impossible, car très peu de membres de l’équipe d’origine sont encore présents. »

Et il est vrai que le studio n’est actuellement pas dans une période où il peut embaucher à tour de bras pour un tel projet, qui n’aurait de toute façon pas la même saveur sans une bonne partie de l’équipe créative de la saga. Qui sait, peut-être que ce qu’il reste du studio voudra un jour se lancer dedans, mais à entendre Sundberg, il ne faudrait pas y placer trop d’espoir.