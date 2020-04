Jeux Epic Games Store pour la semaine du 16 au 23 avril

La boutique Epic Games Store continue sa salve de jeux gratuits durant ce mois d’avril. Après avoir pu profiter de Sherlock Holmes : Crimes and Punishments et de Close to the Sun, vous pourrez poser vos mains sur des jeux bien différents.

Wheels of Aurelia

Wheels of Aurelia est un jeu indépendant créé et édité par Santa Ragione srl, un petit studio italien. Dans ce titre particulier mélangeant intrigue narrative et course de voitures, vous incarnerez Lella qui découvre son passé et qui s’engage dans un road-trip à travers l’Italie dans ses heures les plus tumultueuses.

Just Cause 4

Changement complet de registre avec Just Cause 4, le titre de Avalanche Studio et édité par Square Enix. Si cet épisode n’est clairement pas le plus réussi de la saga, le titre promet d’être un bon défouloir en monde ouvert où tout (ou presque) est permis. Clairement ne vous lancez pas dans Just Cause 4 pour son scénario mais pour les 1001 façons que les développeurs vous mettent à disposition pour semer le chaos.

Comme à l’accoutumée, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Valider vos choix et voilà, les jeux sont à vous, et ce à vie !