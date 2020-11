PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Décembre 2020

A chaque mois, sa nouvelle flopée de jeux PlayStation Plus. On fait le point sur les récentes annonces pour ce mois de décembre et l’on vous propose une présentation en vidéo.

Présentation du PS Plus décembre 2020

Le mois dernier, on a eu l’opportunité de mettre la main sur Shadow of War, Hollow Knight et Bugsnax (toujours accessible en décembre). On fait donc le point sur les nouveautés à venir, le tout, en vidéo. Voici les jeux PS+ de décembre :

A noter que les deux titres sont rétrocompatibles et que Worms Rumble est jouable en crossplay. Les jeux PlayStation Plus arrivent le 1er décembre.