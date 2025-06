Après avoir fuité, Jurassic World Evolution 3 se dévoile avec des bébés dinos

Tiens, un oeuf !

Après le succès de Jurassic World Evolution 2, les joueurs espéraient depuis plusieurs années une suite capable de renouveler l’expérience et d’emmener l’idée encore plus loin. Frontier a répondu à l’appel et grâce à une mise à jour du moteur Cobra, on devrait profiter de dinosaures plus détaillés que jamais. Reste qu’il était difficile d’imaginer à quel point l’équipe pouvait renouveler la formule et donner envie aux joueurs de relancer la construction d’un parc. Par l’intermédiaire d’une première bande-annonce, on apprend officiellement que Jurassic World Evolution 3 introduira les bébés dinosaures. D’adorables herbivores apparaîtront donc lorsque les conditions seront réunies, mais pas seulement. De mignons mais déjà très dangereux jeunes prédateurs accompagneront les “végétosaures”.

Dépensez sans compter dès cet automne

Si vous tendez l’oreille en regardant ce trailer, vous entendrez la voix de Jeff Goldblum, qui reprend le rôle de l’iconique Ian Malcolm afin de nous décrire l’état du monde depuis la libération des dinosaures. À ce propos, sachez que Jurassic World Evolution 3 permettra aux joueurs de découvrir de nouvelles espèces au sein d’un total de 80, à accueillir et gérer. Le tout sera accompagné d’infrastructures inédites, pensées pour offrir encore plus de possibilités et de challenge.

Le menu s’annonce donc bien complet mais, une fois encore, il faudra prendre le jeu en main pour savoir si le repas vaut le coup. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre longtemps pour découvrir Jurassic World Evolution 3 : le rendez-vous est en effet pris pour le 21 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Notez enfin que Frotnier annonce dès maintenant que les créations communautaires pourront être uploadées et téléchargées.