Japan Expo 2023 : Tout savoir sur l’événement (Prix, invités, programme…)

Quand aura lieu la Japan Expo 2023 ?

Cette année, la Japan Expo va encore une fois s’étaler sur quatre journées complètes afin de pouvoir tout découvrir sur le salon, mais aussi pour mieux répartir le public, qui promet d’être très important.

La Japan Expo 2023 aura donc lieu du jeudi 13 juillet au dimanche 16 juillet inclus. Pour les heures d’ouverture standards, le salon ouvre à 9h30 du matin et ferme ses portes à 18h30 tous les jours.

Quel est le programme de la Japan Expo ?

En plus des nombreux exposants que vous pourrez aller rencontrer, notamment pour acheter plein de souvenir, des événements auront lieu tous les jours à la Japan Expo. On retrouvera par exemple des spectacles avec des défilés de cosplays, des rencontres et des conférences comme une table ronde autour de Cyberpunk Edgerunners, et bien d’autres joyeusetés.

Vous pouvez retrouver un planning complet du programme de la Japan Expo sur le site officiel, qui détaille jour par jour et heure par heure les festivités à venir, afin de ne rien manquer sur le salon.

Qui sont les invités de la Japan Expo 2023 ?

Comme chaque année, de grands noms font le déplacement pour rencontrer le public français. Pour cette édition, on retrouvera pas mal d’invités avec notamment :

Tsukasa Hôjô (City Hunter)

(City Hunter) Katarina et Ryôsuke Fuji (Shangri-La Frontier)

(Shangri-La Frontier) Daisuke Hagiwara (Horimiya)

(Horimiya) Hiroshi Matsuyama (CyberConnect2)

(CyberConnect2) Ken Miyauchi (Guilty Gear Strive)

(Guilty Gear Strive) Et bien d’autres…

Les fans de doublage apprécieront aussi de voir Brigitte Lecordier (Goku dans Dragon Ball) ou Adeline Chetail (Ellie dans The Last of Us) ainsi que d’autres artistes de ce domaine. Vous pouvez retrouver la liste complète des invités à la Japan Expo 2023 sur le site officiel.

Quels seront les jeux vidéo jouables à la Japan Expo 2023 ?

Le jeu vidéo a une grande place à la Japan Expo et cette édition 2023 ne devrait pas déroger à la règle. Plusieurs titres déjà sortis seront jouables sur place, mais les visiteurs pourront également poser la main sur quelques jeux inédits sur le salon. Voici une liste partielle des jeux confirmés pour la Japan Expo 2023 :

Une présentation inédite de Phantom Liberty, l’extension de Cyberpunk 2077, sera également au programme, mais aussi une pour KarmaZoo ou Goldorak: Le Festin des Loups.

Tous les tarifs de la Japan Expo 2023

Vous vous en doutez, pour pouvoir accéder au salon, il va falloir passer à la caisse. Les prix des billets d’entrée ont souvent fait réagir et cette édition ne devrait pas changer les choses, puisque pour pouvoir visiter les allées, il faudra débourser une petite somme. Voici les prix des billets de la Japan Expo 2023 :

Tarif normal

Jeudi 13 juillet : 25 €

: 25 € Vendredi 14 juillet : 22 €

: 22 € Samedi 15 juillet : 30 €

: 30 € Dimanche 16 juillet : 25 €

: 25 € Pass 4 jours : 80 €

Fast Pass

Donne accès au salon plus tôt dans la journée, à 9h du matin au lieu de 9h30.

Samedi 15 juillet : 35 €

: 35 € Dimanche 16 juillet : 30 €

D’autres billets comme les billets Zen permettent d’entrer encore plus tôt sur le salon, mais ils sont déjà en rupture de stock depuis pas mal de temps maintenant.

Notez en revanche que l’accès aux enfants de moins de 8 ans est gratuit, tandis qu’un accompagnateur par personne en situation de handicap peut accéder gratuitement au salon selon certaines conditions (avec une carte d’invalidité portant l’une des mentions suivantes : « besoin d’accompagnement » ou « cécité).

N’oubliez pas non plus que toute sortie du salon est définitive, même pour le Pass 4 jours (vous ne pourrez rentrer que le lendemain).

Comment accéder à la Japan Expo ?

La Japan Expo a lieu au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, et il est possible de s’y rendre par plusieurs moyens de transport, à savoir :

Bus : Lignes 350, 349, 607, 619, 641 et 642

: Lignes 350, 349, 607, 619, 641 et 642 RER B : direction Aéroport Charles de Gaulle 2 (depuis Paris) : Arrêt Parc des Expositions

Si vous comptez venir en voiture, pensez bien à prévoir un budget pour le parking du Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Il faut compter 20 € de parking pour toute la journée entre 7h du matin et minuit dans les différents parkings du Parc.