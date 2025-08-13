InZOI : Le concurrent des Sims débutera son aventure sur PS5 dès le début d’année 2026
Rédigé par Jordan
InZOI a encore un sacré bout de chemin à effectuer avant de pleinement s’imposer comme une alternative viable aux Sims. Le jeu de simulation de Krafton a certes beaucoup de qualités rien qu’à lui, mais les premiers retours sur son accès anticipé pointent du doigt des défauts qu’il est nécessaire de corriger rapidement si le jeu veut être une référence du genre. Et s’il veut toucher un très large public, il se doit également d’aller chercher du monde sur d’autres plateformes, c’est pourquoi il prépare déjà son arrivée sur PS5, avant même la sortie de sa version complète.
Une version Xbox Series est aussi à l’étude
Vous pourrez prochainement reprendre la vie virtuelle de votre Zoi directement via votre PS5. C’est ce que le compte Twitter (X) officiel du jeu nous apprend via un tweet qui confirme l’existence d’un portage, avec une version PS5 d’InZOI qui est désormais prévue pour le début d’année 2026, sans date plus précise pour le moment.
On ne sait pas si InZOI aura terminé son accès anticipé d’ici là, ce qui semble peu probable. Voir le titre débarquer en accès anticipé sur PS5 serait donc une petite surprise, étant donné que Sony n’a pas pour habitude de laisser beaucoup de jeux sortir dans cet état sur ses consoles. Krafton précise également que la Xbox Series ne sera pas forcément laissée pour compte. Un portage sur la console de Microsoft est envisagé, mais cela n’équivaut pas à une confirmation. Il est simplement précisé que le projet est à l’étude, sans pour autant promettre que cela devienne concret.
Avant d’arriver sur consoles, d’autres mises à jour de la version PC sont en préparation, notamment avec son premier DLC Paradis Tropical qui sortira la semaine prochaine.
