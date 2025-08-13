InZOI : Le concurrent des Sims débutera son aventure sur PS5 dès le début d’année 2026

Une version Xbox Series est aussi à l’étude

Vous pourrez prochainement reprendre la vie virtuelle de votre Zoi directement via votre PS5. C’est ce que le compte Twitter (X) officiel du jeu nous apprend via un tweet qui confirme l’existence d’un portage, avec une version PS5 d’InZOI qui est désormais prévue pour le début d’année 2026, sans date plus précise pour le moment.

On ne sait pas si InZOI aura terminé son accès anticipé d’ici là, ce qui semble peu probable. Voir le titre débarquer en accès anticipé sur PS5 serait donc une petite surprise, étant donné que Sony n’a pas pour habitude de laisser beaucoup de jeux sortir dans cet état sur ses consoles. Krafton précise également que la Xbox Series ne sera pas forcément laissée pour compte. Un portage sur la console de Microsoft est envisagé, mais cela n’équivaut pas à une confirmation. Il est simplement précisé que le projet est à l’étude, sans pour autant promettre que cela devienne concret.

Avant d’arriver sur consoles, d’autres mises à jour de la version PC sont en préparation, notamment avec son premier DLC Paradis Tropical qui sortira la semaine prochaine.