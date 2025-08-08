InZOI annonce la date de son premier DLC gratuit Paradis Tropical, voici les nombreuses nouveautés

Avec une nouvelle carte

Cela faisait déjà quelques semaines que l’on savait qu’un premier DLC majeur arriverait. Comprenez plutôt par là, le déploiement d’une grosse mise à jour puisque celui-ci sera bien disponible gratuitement. Appelé Paradis Tropical, ce nouveau contenu sortira le 20 août et nous permettra de découvrir une toute nouvelle carte inspirée des îles tropicales d’Asie du Sud-Est avec son lot de nouvelles activités, comme de la natation et de la plongée sous-marine.

– Une Escapade sur une île d’Asie du Sud-Est : Inspirée des îles tropicales d’Asie du Sud-Est, Cahaya offre un environnement stimulant qui allie beauté naturelle et vie urbaine décontractée. Les joueurs pourront explorer une île principale et une île touristique, et profiter d’activités telles que la natation, la navigation et la plongée sous-marine, tout en personnalisant leurs Zois avec des tenues, différents styles de coiffures et des décorations sur le thème tropical. Nouvelles Fonctionnalités de Simulation de Vie sur Toutes les Cartes : Ce DLC gratuit ajoutera des modes de jeu axés sur le mode de vie, qui comprendra du farming, du minage, du crafting et de la pêche, ainsi que de nouveaux véhicules, dont des motos et des scooters électriques.

Rendez-vous le 20 août pour l’arrivée de ce nouveau contenu dans inZOI. Une date qui n’a pas été choisi au hasard puisque ce sera le début de la Gamescom en Allemagne (on y sera), où Krafton y sera avec un grand stand. Notez que la version Mac sera aussi disponible le même jour.