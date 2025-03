inZOI : L’avenir de la simulation de vie ou une promesse encore inaboutie ?

Nous avons eu l’occasion de passer quelques heures sur l’accès anticipé d’inZOI et nous allons vous partager nos premières impressions après une brève présentation du jeu. Étant encore en développement, inZOI sera amené à évoluer au fil des mises à jour et correctifs. Certains aspects que nous évoquerons dans cette preview pourront donc être corrigés ou enrichis d’ici sa sortie complète.

La technologie au service d’une immersion renforcée

inZOI est une simulation de vie dans laquelle les joueurs et les joueuses doivent gérer la vie de personnages, appelés Zois. Chaque Zoi possède une personnalité propre. Il évolue au fil des événements et tisse des liens avec les autres habitants. Les joueurs et les joueuses peuvent choisir d’intervenir pour guider leur parcours, influencer leurs décisions et façonner leur environnement, ou bien simplement se contenter d’observer leur évolution et les voir réagir de manière imprévisible.

L’une des principales innovations du jeu réside dans l’intégration de technologies d’intelligence artificielle comme NVIDIA ACE. Grâce à cette IA avancée, les « Smart Zois » sont censés offrir des interactions plus naturelles et réagir de manière plus crédible que les PNJ traditionnels.

Les développeurs ont mis un point d’honneur à offrir un large éventail de possibilités de personnalisation. Le Character Studio propose des outils détaillés pour façonner l’identité des Zois, avec une grande variété de traits physiques et vestimentaires. L’application CANVAS permet aux joueurs et aux joueuses de partager toutes leurs créations et le contenu qui y est proposé est déjà impressionnant.

De son côté, le Mode Construction permet de concevoir des bâtiments de A à Z et de les décorer librement. Les développeurs ont eu la bonne idée d’y intégrer une IA générative. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi créer des objets uniques à partir de descriptions textuelles et utiliser une imprimante 3D virtuelle pour transformer des images 2D en éléments 3D directement intégrables au jeu. Cela ouvre des perspectives impressionnantes mais les résultats sont, pour le moment, assez inégaux.

Une IA pas encore au point

Les ambitions d’inZOI sont élevées, mais certaines mécaniques ne sont pas encore totalement abouties. Les réactions des Zois sont parfois trop aléatoires, rendant la gestion quotidienne confuse. Un Zoi peut, par exemple, quitter son emploi sans explication ou se réveiller en pleine nuit pour vider son compte en banque dans un don associatif. Une autre scène cocasse que nous avons pu observer : après avoir bu une simple boisson protéinée, un Zoi a obtenu le statut « en émoi » sans que l’on comprenne vraiment pourquoi. L’IA, censée offrir une expérience plus réaliste, montre encore quelques lacunes. Nous avons ainsi observé des situations imprévisibles et parfois incohérentes : des disputes spontanées surgissant sans raison apparente ou des amitiés qui se forment de manière peu naturelle. Une liberté de création exceptionnelle, mais quelques temps morts Nous avons été gêné par des moments « creux » durant l’expérience de jeu, comme lorsque les Zois dorment (en fait, c’est tellement long qu’ils donnent l’impression d’hiberner !) ou lorsqu’ils se rendent à l’école. Ce bâtiment n’est, en effet, pas visitable : une fois que le Zoi s’y rend, le joueur attend à l’extérieur pendant plusieurs heures que la journée s’écoule. On est donc rapidement tenté de créer une collocations de Zois, avec des emplois du temps variés, afin de pouvoir passer de l’un à l’autre et éviter les temps morts. Malheureusement, il peut y avoir des temps de chargement lorsque l’on change de Zoi. Les villes dans lesquelles évoluent les Zois sont des mondes ouverts. Ces dernières sont pour le moment assez vides. En sortant du lycée, les rues sont désertes. Les quelques Zois que nous avons rencontré ont rapidement pris la fuite lorsque notre Zoi a tenté d’interagir, donnant une impression de vide assez troublante. Malgré ses imperfections, inZOI affiche un grand souci du détail dans certains aspects du gameplay. Par exemple, lorsque le joueur demande à un Zoi de lire, il ne sélectionne pas simplement « Lire » dans le menu de la bibliothèque, mais doit choisir entre un livre d’art, un journal, un recueil de citations, etc. Selon le choix effectué, différentes compétences du Zoi évolueront, ajoutant une couche de profondeur à l’expérience.

En conclusion, inZOI s’annonce comme une proposition ambitieuse dans le domaine des simulations de vie, avec des innovations technologiques intéressantes (notamment grâce à l’IA et aux outils de création avancés). Cependant, des améliorations restent nécessaires en termes de performances, d’équilibrage de l’IA et de dynamisme du monde ouvert. Avec des mises à jour importantes et régulières, le jeu pourrait devenir une véritable référence du genre. Nous suivrons donc son évolution avec attention et espérons que Krafton saura peaufiner cette expérience prometteuse avant sa sortie complète.