Invincible VS : Un jeu de combat dans l’univers d’Invincible arrivera en 2026 sur PC et consoles

C’est le studio Quarter Up, sous-division de Skybound qui est surtout constituée d’anciens développeurs du Killer Instinct de 2013. On y retrouvera du 3vs3 avec des attaques très gores typiques de la série, avec un mode Histoire qui présentera un récit inédit dans cet univers. Le producteur Mike Willette nous promet un jeu sanglant qui rendra hommage à la série, mais qui sera aussi un titre à destination des fans de versus fighting en équipes.

Robert Kirkman, le co-créateur de la licence, déclare :

« Je l’ai déjà dit et je le répète : je n’ai jamais été aussi enthousiaste à propos d’un projet annexe autour d’Invincible. Invincible VS est incroyablement amusant, rapide, féroce et imprégné de la même brutalité débordante que l’on retrouve dans les bandes dessinées et dans la série. C’est une évolution naturelle de la franchise et il répond parfaitement aux attentes des fans depuis plus de dix ans ! C’est sans aucun doute le meilleur jeu de combat de super-héros de l’univers ! »