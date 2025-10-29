Invincible VS continue de remplir son casting avec Robot et Monster Girl, et lancera son alpha fermée le mois prochain

Deux Gardiens de plus dans le roster

Les nouveaux Gardiens du Globe seront bien représentés dans Invincible VS puisque deux nouveaux membres rejoignent le combat. Il s’agit de Robot et de Monster Girl, deux personnages très liés et si différents. Robot pourra bien évidemment compter sur les pouvoirs de son armure pour infliger de gros dégâts à distance, notamment avec des lasers et une armure encore plus massive, tandis qu’Amanda reposera un peu plus sur la force brute et les gros coups de poing (ainsi que les prises de catch), du moins si sa malédiction tient le coup pendant le combat.

En plus de cette annonce, Skybound Games et developer Quarter Up en profitent pour faire le point sur l’alpha fermée à venir. Celle-ci aura donc lieu du 21 au 24 novembre prochain, et il est toujours possible de s’inscrire sur le site officiel du jeu pour avoir une chance d’y participer.

Invincible VS est prévu pour le courant de l’année 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.