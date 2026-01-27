Invincible VS : Anissa et Lucan viennent montrer la puissance des Vultimites en vidéo
Rédigé par Jordan
La bande-annonce de la saison 4 de la série animée Invincible vient tout juste d’être dévoilée par Amazon, alors le timing était idéal pour nous reparler d’Invincible VS. Le jeu prévu pour le printemps comprendra 18 personnages jouables au lancement, et parmi eux, on y retrouvera Lucan qui avait déjà été confirmé, ainsi qu’Anissa, personnage assez controversé chez les fans du comics.
Les Vultrimites donnent une leçon à Mark
Rien de plus logique à ce que Skybound mette aujourd’hui en avant ces deux personnages, étant donné qu’ils seront assez représentés dans la future saison d’Invincible dans quelques semaines. Les deux aliens nous montrent en vidéo tout ce qu’ils pourront faire dans Invincible VS, que ce soit en équipe ou en solo. Lucan se la joue Bane et aime visiblement briser des crânes tandis qu’Anissa préfère les bonnes vieilles gifles qui peuvent vous tordre le cou. Bref, les Vultrimites sont loin d’être des enfants de chœur et ils nous le prouvent dans cette bande-annonce.
À voir si le reste du casting comptera d’autres Vultrimites (en dehors d’Omni-Man et, techniquement, de Mark), comme Conquest qui a de fortes chances d’être présent, tandis qu’un Thragg, antagoniste majeur, sera certainement un bel appât pour le Season Pass du jeu.
Invincible VS sera disponible dès le 30 avril 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Date de sortie : 30/04/2026