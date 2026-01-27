Invincible VS : Anissa et Lucan viennent montrer la puissance des Vultimites en vidéo

Les Vultrimites donnent une leçon à Mark

Rien de plus logique à ce que Skybound mette aujourd’hui en avant ces deux personnages, étant donné qu’ils seront assez représentés dans la future saison d’Invincible dans quelques semaines. Les deux aliens nous montrent en vidéo tout ce qu’ils pourront faire dans Invincible VS, que ce soit en équipe ou en solo. Lucan se la joue Bane et aime visiblement briser des crânes tandis qu’Anissa préfère les bonnes vieilles gifles qui peuvent vous tordre le cou. Bref, les Vultrimites sont loin d’être des enfants de chœur et ils nous le prouvent dans cette bande-annonce.

À voir si le reste du casting comptera d’autres Vultrimites (en dehors d’Omni-Man et, techniquement, de Mark), comme Conquest qui a de fortes chances d’être présent, tandis qu’un Thragg, antagoniste majeur, sera certainement un bel appât pour le Season Pass du jeu.

Invincible VS sera disponible dès le 30 avril 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.