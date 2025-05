Intergalactic: The Heretic Prophet : Neil Druckmann a préparé Tati Gabrielle à ignorer la haine en ligne

Même les pires habitudes ont la vie dure

Être actrice d’une série c’est déjà compliqué, alors être actrice d’une adaptation de jeu vidéo où toute une communauté se fixe un point de comparaison, n’en parlons pas. C’est le sort que vit Bella Ramsey en tant que Ellie dans la série télévisée The Last of Us. Victime de harcèlement en ligne, son histoire nous rappelle tristement la sauce à laquelle sont mangées les femmes dans l’univers imaginé par Naughty Dog.

Avant elle, il y avait Ashley Johnson qui doublait Ellie dans le jeu, et puis il y a eu Laura Bailey, qui s’est chargée d’habiter le personnage de Abby dans The Last of Us Part II. Et au lieu de rendre hommage au personnage participant à l’un des arcs les plus marquants et intéressants des blockbusters vidéoludiques marquants, une partie bien trop importante de la communauté s’est contentée d’insulter et d’harceler l’actrice.

Tati Gabrielle, qui incarne Jordan A. Mun dans Intergalactic: The Heretic Prophet, a commencé à subir ce même traitement dès le tout premier trailer du jeu. Une apparition assez courte mais qui a suffi à agiter les sauvages des internets. Elle parle de ces réactions dans le magazine Entertainment Weekly à l’occasion de la promotion de la série TLOU, où l’actrice occupe là aussi un rôle :

« J’ai reçu beaucoup d’amour, mais aussi beaucoup de haine à cause du fait que je sois une femme, une femme de couleur, à la tête rasée, toutes ces critiques que je n’avais même pas vues au départ – je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour cette raison – mais une fois que ce fut le cas, Neil m’a dit : « Ignore ça. Quoi qu’il arrive, toi et moi, on va faire quelque chose de beau. On va faire quelque chose dont on sera fiers. »

Ignorer est la meilleure des solutions, mais aussi la plus compliquée lorsque tous les jours on reçoit des dizaines et des dizaines de messages insultants. Tati Gabrielle n’en est hélas qu’au début, à l’heure où elle s’apprête à remplir son premier rôle dans le monde du jeu vidéo. Un monde intimidant dans lequel l’actrice ne veut pas louper son entrée :

« C’est un monde que je n’ai jamais abordé auparavant. Je ne veux donc pas me dire que ça va se passer de telle manière alors qu’en fait non, et ainsi me retrouver à être mal préparée ou à prendre les choses trop à la légère. »

Il est agréable et pas vraiment étonnant de voir l’actrice prendre son futur rôle à cœur, mais il est certain que le plus dur est à venir du côté de la réception du public. On espère un minimum de violence en ligne même si les derniers mois et années ont fait émerger les pires individus et les pires idées du web.