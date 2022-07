Inscryption : Le jeu de cartes roguelike sortira le 30 août sur PS4 et PS5

Disponible sur PC via Steam, l’Epic Games Store, GOG et Humble Store depuis octobre 2021, Inscryption a été un des titres indépendants les plus marquants de l’an dernier. Bonne nouvelle, le jeu de cartes roguelike de Daniel Mullins Games et Devolver Digital va bientôt s’ouvrir à un public un peu plus large puisqu’il arrivera le 30 août prochain sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Prêt à (re)découvrir la cabane de Leshy ?

Preorder Inscryption on @PlayStation or wait until it comes out August 30. Doesn't matter to us, Leshy will get you either way. pic.twitter.com/UwGK5aNNZy — Devolver Digital (@devolverdigital) July 18, 2022

Pour rappel, comme l’avait annoncé le développeur plus tôt ce mois-ci sur le PlayStation Blog, le lancement de la production sur les consoles de Sony s’accompagnera de l’intégration de quelques fonctionnalités inédites et exclusives. Selon lui, « votre fidèle compagnon, une carte d’hermine, parlera via votre manette comme si elle était vraiment entre vos mains ! »

Il ajoute également ceci : « Ensuite, l’éclairage atmosphérique du jeu émanera de votre manette. En jouant dans le noir, vous aurez encore plus l’impression de vous trouver dans la cabane de Leshy. Comme nous avons ajouté du son et de l’éclairage à l’expérience PlayStation, il paraissait logique que le retour haptique intensifie chaque action sinistre… Et si vous essayiez les pinces ? »

Rendez-vous fin août pour poser les mains sur les versions PlayStation 4 et PlayStation 5 d’Inscryption.