Infestation 88 est un jeu d’horreur mettant en scène… Mickey Mouse

Une vision d’horreur qui peut détruire des souvenir d’enfance

Comme avec Winnie l’Ourson, Mickey a directement été détourné dans une œuvre d’horreur pour ses premiers pas dans le domaine public. Avec un jeu cette fois, puisque Infestation 88 se présente comme un FPS jouable en coopération dans lequel on devra survivre à une infection métamorphosant les rats et les souris en créatures abominables, dont en Mickey/Steamboat Willie. Un titre on ne peut plus classique qui va donc essentiellement se reposer sur le détournement de cette mascotte, en espérant que ce ne soit pas là son seul attrait.

Une page Steam est déjà en ligne pour Infestation 88, avec une sortie estimée à cette année 2024. Pour le moment, seule une version PC a été annoncée. Et si vous souhaitez découvrir un FPS qui s’inspire de l’esthétique des vieux Disney et de Steamboat Willie, mais avec un peu plus d’originalité, jetez donc un coup d’œil à Mouse.