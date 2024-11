Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.7 (Sunday, Fugue…) et premier aperçu de la version 3.0

Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.7 (Sunday, Fugue…) et premier aperçu de la version 3.0

Dynasty Warriors: Origins – Notre interview avec Tomohiko Sho, producteur du jeu et directeur du studio Omega Force

Dynasty Warriors: Origins – Notre interview avec Tomohiko Sho, producteur du jeu et directeur du studio Omega Force

Dynasty Warriors Origins : On y a joué 4 heures sur PS5, voici nos premières impressions

Dynasty Warriors Origins : On y a joué 4 heures sur PS5, voici nos premières impressions