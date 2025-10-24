Honkai Star Rail : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.7 du jeu

Un chapitre du jeu se ferme

L’arc Amphoreus touche donc à sa fin dans Honkai Star Rail. Une nouvelle quête de Pionnier sera donc accessible pour voir ce qu’il arrive à tous les héritiers, qui en ont bavé durant toute cette aventure.

Et c’est visiblement un final épique qui nous attend dans cette quête, avec beaucoup de monde présent, et pas seulement ceux croisés sur cette planète. L’heure de la bataille finale contre Tombeau de Fer a également sonné, et il s’agira ici d’un nouveau boss imposant à combattre.

Les bannières de la version 3.7

Il n’y aura qu’un seul personnage inédit durant cette mise à jour, et il s’agit de Cyrene, de rareté 5 étoiles et de type Glace, qui suit la voie du Souvenir. La dernière héroïne d’Amphoreus agira comme un personnage de soutien auprès des autres héros de ce monde, en offrant des bonus particuliers à chacun. Phainon n’aura par exemple plus besoin de relance son ultime, il restera dans son état spécial tout le long du combat si Cyrene lui apporte du support (sauf si ses PV tombent à 0).

Mais elle agira aussi en tant que support universel pour augmenter les dégâts des coéquipiers. Une fois son ultime activé pour la première fois, cela rechargera entièrement la jauge d’ultime de toute l’équipe.

Cyrene sera présente dans la première bannière de la mise à jour, et elle sera loin d’être seule. Dans la première partie, on retrouvera également Hyacine, Castorice et même Tribbie. Pour la deuxième moitié de la mise à jour, Phainon sera de retour, ainsi que Mydei et Cipher.

Les événements de la version 3.7

L’événement principal de la mise à jour est en réalité la mise en place d’un nouveau mode de jeu permanent : Guerres des monnaies. Dans celui-ci, vous devrez former des escouades de 10 personnages (tous seront prêtés à l’essai) et les positionner de manière stratégique sur le champ de bataille pour déclencher divers effets bonus. Certains personnages auront même droit à des animations différentes.

Il s’agit là d’un mode similaire à l’Univers Simulé (même si le principe est différent), dans le sens où il sera régulièrement mis à jour avec de nouvelles récompenses. Comme des accessoires pour votre personnage principal, avec des chapeaux à porter. Cyrene obtiendra aussi un skin limité pour son arc.

Il y aura d’autres événements, cette fois-ci temporaires, comme un événement centré sur les créations de Ruan Mei, qui devront franchir des obstacles dans des courses spéciales. L’événement sera jouable en multijoueur.

Un événement spécial vous donnera accès à des coffres qui cachent des reliques déjà boostées. Et deux nouveaux sets d’ornements seront disponibles dans cette mise à jour.

Côté récompenses, hormis les 10 tickets d’invocations habituelles, vous pourrez aussi obtenir deux jetons d’échanges pour certains personnages 5 étoiles. Un en tant que bonus de connexion, et l’autre à gagner. La liste de personnages concernés par ces jetons s’agrandit puisque l’on retrouvera maintenant Topaz à l’intérieur.

Les codes jades stellaires

Comme lors de chaque live de présentation, des codes jades stellaires ont été distribués et ne sont valables que durant quelques heures :

YTKQGE27H57T

NBJ8HEJNZ5NF

UT38ZEJPY573

Quand sortira la version 3.7 de Honkai Star Rail ?

La version 3.7 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 5 novembre prochain aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu juste avant cela, et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.