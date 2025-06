Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 3.4 du jeu (Phaénon, collab Fate Stay Night, buffs…)

Phaénon nous en dit plus sur son histoire (que l’on pourra zapper)

L’aventure d’Amphoreus se poursuit après le climax de la version 3.3. Phaénon sera au cœur de la nouvelle quête de Pionnier, même s’il l’a toujours un peu été. Cette nouvelle quête nous permettra d’en découvrir un peu plus sur les mystères de cette planète, qui révèlera sa vraie nature. Une nouvelle zone pourra être visitée, qui est la région dans laquelle Phaénon a passé son enfance.

Et si suivre l’histoire ne vous intéresse pas, vous pourrez vous amuser avant la nouvelle fonctionnalité qui permet de passer certains dialogues. Quelque chose qui était particulièrement attendu dans un jeu aussi verbeux que Honkai Star Rail, et qui sera disponible pour la grande majorité du jeu dès la version 3.4 (toutes les quêtes de Pionnier dans un premier temps). Un récap de chaque quête sera proposé dès la version 3.6.

Les bannières de la version 3.4

Phaénon sera enfin jouable à partir de la version 3.4, et le guerrier promet d’être un personnage particulièrement unique. De type Physique suivant la voie de la Destruction, il sera capable de se transformer et de changer le terrain, faisant disparaitre vos autres coéquipiers. Dans cet état, Phaénon pourra utiliser de nouvelles compétences jusqu’à la fin de son ultime, comme un contre ou une pluie de météorites particulièrement impressionnante.

Il sera le seul nouveau personnage jouable de la version 3.4 hors collaboration avec Fate Stay Night. On le retrouvera dans la première partie de la mise à jour, aux côtés de Tribbie qui revient dans la bannière d’invocation. Et pas toute seule, car Sunday et Sparkle seront également mis en avant. Dans la deuxième partie de la mise à jour, c’est Luciole, Jingliu et Blade qui seront à l’honneur.

En plus des cônes de lumières 5 étoiles liés à ces personnages, la mise à jour 3.4 donnera aussi accès à 8 nouveaux cônes de lumière 4 étoiles, dont un nouveau concernant la voie du Souvenir.

Tout savoir sur la collaboration Fate Stay Night

La Guerre du Graal s’invite à Penacony dans cette collaboration entre l’anime Fate Stay Night: Unlimited Blade Works et Honkai Star Rail. Cet événement débutera le 11 juillet prochain et invitera notre protagoniste Robin, Aventurine, Boothill, Saber, Lancer et Archer à participer à une compétition, où l’on devra affronter des groupes d’ennemis en récoltant des bonus entre les matchs, liées aux fameuses classes tirées de l’anime.

À partir de cette date, il sera aussi possible d’invoquer les personnages 5 étoiles Saber et Archer (pas de Lancer en vue). Saber est un personnage de type Vent suivant la voie de la Destruction. Elle gagnera des charges au fil des attaques, qu’elle pourra consommer avec sa compétence pour infliger plus de dégâts. Son attaque signature Excalibur infligera des dégâts à tous les ennemis et modifiera ses prochaines attaques normales.

Archer est un personnage de type Nihilité et suit la voie de la Chasse. Il aura la particularité de pouvoir lancer sa compétence plusieurs fois de suite pour infliger de gros dégâts à un ennemi, mais il consommera deux points de compétences à chaque fois. Après avoir lancé son attaque ultime, il pourra lancer des attaques de suivi pour récupérer des points de compétences.

Ces deux personnages pourront être invoqués dès le 11 juillet jusqu’à… eh bien, on ne sait pas. Ces bannières spéciales, séparées des autres (qui auront donc leur propre système de pity), dureront jusqu’à nouvel ordre, bien après la version 3.6 par exemple. Pas besoin de se presser pour invoquer donc, d’autant plus qu’Archer vous sera offert en un exemplaire si vous vous connectez après le 11 juillet ! Et du 2 juillet au 13 août prochain, si vous dépensez plus de 200 tickets d’invocations (en prenant en compte toutes les bannières limitées), vous recevrez le cône de lumière 5 étoiles d’Archer.

Les événements et nouveautés de la version 3.4

En dehors de cela, peu d’autres événements auront lieu. Le jeu façon Candy Crush avec les oiseaux en origami fera son grand retour et nous donnera accès à plus de récompenses ainsi qu’à des nouveaux modes.

Les événements de bonus de récompenses seront là comme à chaque mise à jour, notamment celui pour récupérer 10 tickets d’invocations gratuitement.

Le rééquilibrage des personnages

Puisque la question du « powercreep » est souvent soulevée dans la communauté, HoYoverse a décidé de retravailler certains vieux personnages du jeu avec cette version 3.4. On commence par Louve d’argent, qui voit désormais son attaque ultime être appliquée à plusieurs ennemis au lieu d’un, tandis qu’elle bénéficie d’une recharge d’énergie accrue et la possibilité d’appliqué une faiblesse liée à l’élément du premier personnage dans l’équipe (moins aléatoire donc).

Kafka infligera quant à elle davantage de dégâts sur la durée, et pourra lancer nettement plus d’attaques de suivi. Blade verra son énergie remonter plus rapidement et attirera les ennemis pour qu’ils l’attaquent afin que ses PV baissent plus rapidement pour le renforcer. Jingliu va aussi se baser sur sa consommation de PV dorénavant, et son état dans lequel elle entre durant son attaque ultime aura droit à une charge supplémentaire.

Histoire de ne pas être totalement mise de côté au sein de son groupe de Chasseurs de Stellaron, Luciole n’aura pas droit à un buff, mais à un nouveau costume. Aussi bien pour elle que pour son armure SAM.

Les codes jades stellaires

Comme pour chaque présentation de mise à jour, des codes pour obtenir des jades stellaires et autres récompenses ont été distribués. Ils ne sont valables que durant quelques heures :

FTJ6CVTULSXP

ZS36CVBUMTZB

DTJ7CVACLBGF

Quand sortira la version 3.4 de Honkai Star Rail ?

La version 3.4 de Honkai Star Rail sera disponible à partir du 2 juillet. La mise à jour aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des jades stellaires en guise de compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.