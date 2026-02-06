Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.0 du jeu

Une nouvelle ère débute à Planarcadia avec la version 4.0

HoYoverse a confirmé l’arrivée de la version 4.0 de Honkai: Star Rail, intitulée « Pleine lune sur le trône vacant ». Cette mise à jour marque le début d’une nouvelle expédition pionnière placée sous le signe de l’Allégresse, et qui est destinée à s’étendre tout au long de l’année à venir.

Vous serez amenés à découvrir Planarcadia, un monde inédit présenté comme le terrain de jeu d’Aha où divertissement, chaos et spectacle s’entremêlent.

Autrefois simple Pictomonde, Planarcadia est devenue une métropole animée sous l’impulsion de la CPI. À leur arrivée, les membres de l’Astral Express feront la connaissance de Perle, une figure influente du Département des investissements stratégiques. Ce lieu revêt également une forte importance pour notre groupe d’explorateurs puisqu’il s’agit de la terre natale de Himeko, et du point de départ historique de l’Astral Express il y a quinze ans.

La ville de Duopolis abrite notamment les Imagenae, des êtres qui ne subsistent que grâce à l’attention du public. Pour survivre, ils ont besoin d’être vus, célébrés et divertissants.

Des « Banger absolu » en combat

Au cœur de Planarcadia se trouvent les Jeux Fabulunaires, une compétition sans règles fixes où seule compte la capacité à attirer les regards. Le vainqueur pourrait obtenir une audience auprès d’Aha, avec la récompense ultime : devenir un Aiôn pendant une minute.

En combat, cette philosophie se traduit par l’introduction des points de Panache et du Moment d’Aha. Lorsque ces points sont accumulés, Aha intervient directement, permettant aux personnages de la Voie de l’Allégresse d’enchaîner leurs compétences, avant d’activer un bonus unique baptisé « Banger absolu » (oui oui), propre à chaque personnage.

Les bannières de la version 4.0

La version 4.0 introduira deux nouveaux personnages 5 étoiles :

Yao Guang : personnage physique de la Voie de l’Allégresse, cette stratège de l’Alliance Xianzhou, est capable d’influencer le combat grâce à ses présages de chance et de malchance.

personnage physique de la Voie de l’Allégresse, cette stratège de l’Alliance Xianzhou, est capable d’influencer le combat grâce à ses présages de chance et de malchance. Sparxie : personnage feu de la Voie de l’Allégresse, il s’agit d’une streameuse emblématique de Planarcadia, dont le gameplay repose sur un système de votes, de cadeaux et de comidégâts.

Plusieurs personnages 5 étoiles feront également leur retour via les Sauts événements avec des buffs prévues pour Cygne noir et Sparkle.

Récompenses, événements et nouveaux modes de jeu

Pour célébrer la sortie de la version 4.0, il sera possible d’obtenir 20 tirages gratuits, une nouvelle tenue pour Ruan Mei, ainsi qu’un personnage 5 étoiles au choix. De nouveaux événements, modes de jeu et extensions viendront vous occuper après avoir bouclé le scénario, notamment « Atout cosmique », « Pandaroo Hebdo », et une mise à jour de l’Univers parallèle.

Les codes jades stellaires

Comme lors de chaque présentation de mise à jour, des codes bonus ont été distribués et ne sont valables que quelques heures :

AHAHAHAHAHAHA

QWQXDDLOLOMO

HITLIKETOBEAHA

Quand sortira la version 4.0 de Honkai Star Rail ?

La version 4.0 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 13 février prochain aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu juste avant cela, et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus. Le jeu aura également droit à une collaboration avec Fortnite très bientôt.