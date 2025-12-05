Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.8 du jeu (Le Dahlia, retard de la version 4.0…)

Retour à Penacony

L’Astral Express va donc revenir à Penacony pendant un temps. Honkai Star Rail nous ramène sur cette planète si particulière le temps d’une quête centrée sur Firefly (Luciole), où l’on découvrira un peu plus son passée et son histoire dans le Pays des rêves. On découvrira aussi cela à travers les ouvenirs du notre Pionnier/Pionnière, qui recevra l’aide énigmatique de Constance, aussi surnomée Le Dahlia.

Les bannières de la version 3.8

Le Dahlia sera le seul nouveau personnage 5 étoiles de cette mise à jour 3.8. Constance sera de type Feu et suivra la voie de la Nihilité. Il s’agira avant tout de la jouer dans des équipes spécialisés dans la Rupture, puisqu’elle peut appliquer une zone qui va réduire la robustesse des ennemis, pour infliger des dgéâts de Rupture même lorsqu’ils ne sont pas encore en Rupture.

Elle peut aussi donner un boost à un allié pour augmenter les dégâts de Rupture Extrême, tout en appliquant une faibllesse au feu et en lançant des attaques de suivi après le personnage allié en question. Soit un soutien de choix pour Luciole.

Et puisque cette mise à jour durera exceptionnelement 8 semaines, ce sont trois bannières différentes qui nous attendent. La première contiendra donc Le Dahlia, aux côtés de Luciole. Pour la phase 2, vous retrouverez Fugue ainsi que Lingsha. La dernière phase marquera le retour d’Aglaea et Sunday.

Les événements de la version 3.8

Cette mise à jour durera donc un peu plus longtemps, ce qui veut donc dire que certains événements seront aussi étendus. Vous pourrez par exemple retrouver deux éditions des périodes de récompenses bonus (pour les ornements, les matériaux etc.), tandis qu’une « chasse au trésor » vous permettra de dépenser votre énergie et des coupons contre des jades stellaires.

On retrouvera aussi un événement centré sur les chimères d’Amphoreus avec le Championnagrouu chryséen, qui mettra en place des combats entre ces petites créatures. Chaque héros chryséen disposera de capacités spéciale pour aider ces bestioles.

Un autre événement centré sur les combats sera proposé, « Vestiges du crépuscule », et demandera d’amener certains types de personnages pour assurer la victoire, tandis que des combats de boss avec deux équipes (en simultané) seront mis en place, dans lesquels il faudra essayer de vaincre les boss à peu près en même temps.

Les codes jades stellaires

Comme lors de chaque présentation de mise à jour, des codes bonus ont été distribués et ne sont valables que quelques heures :

PS3QWS3ACGDK

RSJ9EB2TDGC7

MTKQEAJAUZWB

Quand sortira la version 3.8 de Honkai Star Rail ?

La version 3.8 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 17 décembre prochain aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu juste avant cela, et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.