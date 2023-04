Honkai Star Rail : Notre interview avec HoYoverse avant la sortie de ce nouveau RPG gacha

Un RPG au tour par tour qui change les habitudes du studio

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les origines du projet et ses liens avec les autres jeux de la série Honkai (Honkai Impact 3rd et Honkai Gakuen 2) ?

Le projet Honkai : Star Rail a débuté au début de l’année 2019 et le jeu sera lancé officiellement le 26 avril, après plus de quatre ans de développement. Au début du projet, nous avons décidé de développer un nouvel opus de la série Honkai qui incorporerait des éléments de science-fiction. Le voyage à travers les étoiles est un thème indémodable de la science-fiction, et c’est pour cette raison que nous avons choisi l’exploration de l’univers sans limites pour toile de fond.

La série Honkai représente le point de départ de notre entreprise, elle est la cristallisation de notre aspiration initiale de créer des jeux au contenu de haute qualité. Honkai : Star Rail est l’héritier de cet aspect, et, en tant que nouveau volet de la série Honkai, il fournit un tout nouvel univers à parcourir pour les joueurs. Nous espérons pouvoir proposer à ces derniers la fraîcheur d’une aventure inédite dans l’espace.

Enfin, nous voudrions insister sur le fait que Honkai : Star Rail n’est pas la suite de Honkai Impact 3rd ou de Honkai 2 mais bel et bien un tout nouveau jeu que nous proposons à tous les joueurs, même s’il correspond effectivement à un nouvel épisode de la série Honkai. Son histoire et son univers sont totalement indépendants des autres opus, et son gameplay est également notre premier essai en ce qui concerne les jeux de stratégie au tour par tour. Nous voudrions qu’encore plus de joueurs essaient notre jeu et fassent l’expérience de ces éléments afin qu’ils puissent ressentir le charme unique de la série Honkai et des jeux Hoyoverse.

Honkai Star Rail est pour le moment très centré sur son expérience solo. Peut-on s’attendre à plus de multijoueur à l’avenir (PvE et/ou PvP) ?

Notre équipe a toujours souhaité réussir à créer des façons de jouer à la fois originales et amusantes. Étant donné que Honkai : Star Rail vient tout juste d’être mis en ligne, et que son histoire vient à peine de débuter, nous voudrions nous atteler davantage à perfectionner le gameplay déjà disponible pour le moment. Ainsi, il est encore un peu tôt pour envisager un mode multijoueur. Nous avons bien entendu pris connaissance des attentes des joueurs concernant le multijoueur, mais sachez que pour un jeu suivi et soutenu sur le long terme comme Honkai : Star Rail, la sortie officielle du jeu n’est qu’un point de départ. Nous vous prions de rester à l’affût pour la sortie du contenu futur.

L’un des modes de jeu les plus intéressants est l’Univers simulé, qui est en quelque sorte un mode roguelike. Avez-vous déjà des plans pour l’enrichir ?

L’Univers simulé est une création commune de nombreux membres de la Société des génies dont fait partie le personnage de Herta. Après la sortie du jeu, il constituera l’un des principaux moyens pour les joueurs de mettre à l’épreuve leurs aptitudes au combat et d’obtenir des récompenses ainsi que des ressources. En plus d’assurer l’optimisation du système de combat actuel, l’équipe de développement focalisera également son attention sur d’autres systèmes de jeu, et intégrera même certains contenus des quêtes futures à l’Univers simulé.

Etant donné l’absence de monde ouvert et d’un gameplay en temps réel, comment comptez-vous faire en sorte que la communauté suive le jeu sur le long-terme ?

Jusque-là, les produits HoYoverse étaient principalement des jeux d’Action-RPG mettant l’accent sur une jouabilité en temps réel, et Genshin Impact a montré à notre équipe à quel point les joueurs du monde entier apprécient les jeux en monde ouvert. Nous avons accumulé beaucoup d’expérience de développement en matière de mondes ouverts et d’Action-RPG, et nous avons considéré que théoriquement, Honkai : Star Rail pourrait prendre forme plus facilement si nous nous basions sur nos expériences passées.

En parallèle, au cours de la création du jeu et de son développement, nous avons toujours adhéré fermement au credo suivant : « Quelque chose de nouveau, quelque chose d’excitant et quelque chose d’imaginatif ». C’est de cette manière que nous avons gardé l’esprit ouvert et pris une direction créative différente. Les jeux au tour par tour sont des classiques indémodables qui ont de nombreux fidèles à travers le monde, et de nombreux membres de nos équipes font partie des aficionados de ce genre. C’est d’ailleurs cela qui les a rendus si enthousiastes à l’idée d’affronter ce nouveau défi pas comme les autres.

Les systèmes de combat au tour par tour sont différents des systèmes de combat rapide des jeux d’action. Ils sont amusants, car ils donnent la possibilité de planifier, de réfléchir afin de vaincre l’ennemi, ce qui procure un sentiment de satisfaction. C’est de là que provient leur charme unique. Tout en préservant l’essence d’une mécanique au tour par tour, nous avons ajouté des éléments d’exploration de carte, d’exploration de donjons, de résolution d’énigmes et d’action instantanée pour enrichir davantage l’expérience de jeu. D’autre part, des éléments pleins de vie se matérialisent dans l’aspect général de l’univers du jeu, ses environnements, ses personnages et les interactions en jeu, améliorant l’immersion du joueur. C’est pour cette raison que, en ce qui concerne le niveau d’engagement des joueurs, notre jeu ne saurait être généralisé en termes de « genre de jeu ». Il faut l’examiner sous plusieurs dimensions pour déterminer s’il offre une expérience de jeu profonde.

Pouvez-vous nous en dire plus à propos de la version PlayStation ? La cross-progression sera bien présente ?

Nous avions déjà confirmé le 24 mars que le jeu était en cours de développement sur PlayStation et qu’il serait disponible sur la plateforme phare de Sony sous peu, ce qui permettra à davantage de joueurs d’en faire l’expérience et de participer à cette époustouflante aventure au milieu des étoiles.

Notre intention a toujours été de développer le jeu sur de multiples plateformes, et la publication du jeu sur PlayStation s’inscrit dans cette volonté. Le jeu est synchronisé sur plusieurs plateformes, à savoir Windows, iOS et Android. L’adaptation du jeu à diverses plateformes est un point important de notre travail de développement actuel, nous vous prions donc de rester à l’affût de futures informations.

Le lien entre Honkai Star Rail et les autres jeux HoYoverse

HoYoverse a parlé plusieurs fois de l’idée de créer un monde virtuel qui serait joué par un milliard de personnes d’ici 2030. Honkai Star Rail en fait partie, mais pouvez-vous nous dire précisément ce que vous entendez par là ?

HoYoverse est impatient d’offrir cet univers virtuel immersif aux joueurs du monde entier. Afin de réaliser cet objectif, il est nécessaire que le jeu possède suffisamment de contenu et de choix pour répondre aux différents besoins des joueurs concernant leur expérience de jeu. C’est en continuant à se baser sur cette idée que Honkai : Star Rail a été créé. Pour ce successeur de la série Honkai, nous avons fait le choix de prendre pour point de départ un style de jeu que nous n’avions jamais essayé de développer auparavant, dans le but de créer toujours plus de jeux à même de servir les attentes des joueurs du monde entier en matière de contenu.

Peut-on s’attendre à des crossovers avec Genshin Impact et avec Honkai 3rd Impact ? Avec des personnages qui iraient d’un jeu à l’autre ?

En tant que tout nouveau volet de la série Honkai, Honkai : Star Rail possède des liens avec les épisodes précédents : les joueurs vétérans de la série y retrouveront de nombreux visages familiers, comme Welt Yang, Himeko et Bronya. Parmi ces derniers, Welt est confirmé comme étant le même personnage que dans les jeux précédents, et sera donc un personnage important reliant Honkai : Star Rail à ses prédécesseurs.

Cependant, comme expliqué précédemment, Honkai : Star Rail n’est pas la suite de Honkai Impact 3rd, bien qu’il soit une toute nouvelle œuvre de la série Honkai. Honkai : Star Rail est indépendant des œuvres précédentes de la série Honkai, tant sur le plan de l’univers du jeu que sur son scénario.

Bien sûr, compte tenu de la situation actuelle de Honkai : Star Rail, il est encore un peu tôt pour envisager des crossovers entre les personnages et l’univers de Star Rail et ceux d’autres œuvres. Nous vous prions donc de rester à l’affût de futures informations.

Cela veut dire que le développement de 3rd Impact ne sera pas impacté par la sortie de Star Rail (pour le rythme de nouveaux contenus) ?

Honkai Impact 3rd et Honkai : Star Rail ont été développés et opérés par des équipes entièrement différentes. Les mises à jour de ces deux jeux n’auront pas d’influence l’une sur l’autre.

Travailler sur Genshin Impact vous a-t-il permis d’apprendre des choses essentielles pour le développement de Star Rail ?

À HoYoverse, chaque produit est développé par une équipe qui lui est propre. Honkai : Star Rail ne déroge pas à cette règle et est développé de manière autonome par une équipe de plus de 500 membres. L’expérience précieuse que nous avons acquise à travers les autres projets de HoYoverse sur le plan technique, en matière de développement de projets, de création de contenus, de localisation et dans d’autres domaines nous a été extrêmement utile pour développer et optimiser le nouvel opus de la série Honkai.

Par ailleurs, peut-on rapidement évoquer la version Switch de Genshin Impact ? Est-elle toujours prévue ?

À l’heure actuelle, le jeu est principalement développé pour les plateformes suivantes : PC, iOS, Android et PlayStation. Quant à savoir quand il sera publié sur d’autres plateformes, nous n’avons pas d’informations à communiquer à ce sujet pour le moment.

N’avez-vous pas peur qu’avec la sortie de Star Rail, qui nécessite un investissement régulier de la part des joueurs tout comme Genshin, vos jeux finissent par se cannibaliser ?

Nous ne sommes pas inquiets à ce sujet. Pour cette question, nous nous concentrons davantage sur la meilleure manière de continuer à fournir du contenu de qualité au service des joueurs du monde entier. Or, le temps attribué à l’utilisation de nos produits est un choix qui dépend entièrement des joueurs eux-mêmes.

Un mot pour le public français

Le public français est très important pour Genshin Impact, le jeu est un vrai phénomène ici. Que voudriez-vous dire à votre public français pour lui donner envie de tester Star Rail ?

Nous sommes ravis d’apprendre que les joueurs français ont apprécié Genshin Impact. Votre enthousiasme est ce qui nous motive à produire sans relâche des jeux toujours plus excellents les uns que les autres ! Honkai : Star Rail adopte un style visuel en cel-shading et met l’accent sur le character design, la narration ainsi qu’un contenu et un gameplay riches. Nous sommes convaincus que les joueurs de Genshin Impact ne seront pas étrangers à tout cela.

En ce qui concerne l’univers du jeu et son scénario, Honkai : Star Rail est notre premier jeu qui prend l’exploration spatiale comme toile de fond. Les joueurs vont traverser les étoiles accompagnés de nombreux personnages aux personnalités différentes, explorer de nouveaux mondes fantastiques et coopérer pour résoudre des conflits. Sur la base d’un univers de science-fiction, nous avons ajouté des éléments mythiques tels que les Aiôns et les Stellarons dans le but de rendre l’histoire du jeu plus ambitieuse, en lui donnant plus d’ampleur et un sentiment de fatalité.

À la différence des précédents jeux de HoYoverse proposant des contrôles en temps réel, Honkai : Star Rail représente notre premier essai de gameplay de stratégie au tour par tour. C’est pour nous un tout nouveau domaine que nous souhaitons explorer ! Créer sans cesse de nouveaux produits dans des catégories différentes et enrichir l’expérience ainsi que les choix des joueurs est l’aspiration initiale sur laquelle Honkai : Star Rail a vu le jour.

Pour résumer, Honkai : Star Rail est un tout nouveau jeu d’aventure dans l’espace développé par HoYoverse. Nous espérons que les joueurs ayant aimé Genshin Impact pourront vivre une expérience unique en jouant à ce jeu !

Par ailleurs, prévoyez-vous des événements spéciaux pour la communauté française ?

Nous remercions de tout notre cœur les joueurs francophones pour leur soutien de longue date. Quand le jeu sera officiellement disponible, l’équipe de développement continuera de perfectionner le gameplay et les modes de jeu actuels, et ne cessera de fournir encore et toujours plus de contenu de qualité. En parallèle, notre équipe marketing et opérations organisera divers événements à travers le globe. Nous sommes impatients de rencontrer les joueurs francophones en dehors du jeu ! Nous vous tiendrons informés via divers canaux quand nous aurons des informations plus précises à ce sujet.

Auriez-vous une anecdote amusante à nous raconter sur le développement du jeu ?

Nous souhaitons partager avec les joueurs une anecdote : bien que le choix d’un gameplay de stratégie au tour par tour ait été fait au début du projet, nous avions toutefois quelques inquiétudes, ne sachant pas si un tel mode de jeu vous plairait. Mais après plusieurs bêta fermées, nous avons découvert que le gameplay au tour par tour avait été extrêmement bien reçu par les joueurs. En plus de cela, les joueurs ont témoigné de nos efforts en ce qui concerne les techniques de narration, la conception des personnages ainsi que beaucoup d’autres aspects du jeu. Les retours positifs des joueurs ont renforcé notre confiance et nous ont encouragés à poursuivre sur notre voie.

Après plusieurs années de développement, la sortie officielle de Honkai : Star Rail est sur le point d’avoir lieu. Nous sommes impatients de voir les joueurs s’amuser en partant à l’aventure à travers les étoiles. Bien sûr, pour un jeu suivi et soutenu sur le long terme comme Honkai : Star Rail, la sortie officielle du jeu n’est qu’un point de départ. À l’avenir, nous offrirons continuellement de nouvelles histoires, de nouveaux modes de jeu et de nouveaux personnages. Restez bien à l’affût, et continuez de nous soutenir !

Nous remercions HoYoverse pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. Honkai Star Rail sera disponible dès le 26 avril sur PC, iOS et Android, et plus tard sur PlayStation.