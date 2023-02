Hogwarts Legacy : Les premiers tests sont tombés, voici le verdict

Hogwarts Legacy est à nos portes après des années d’attente. Ce RPG Harry Potter est l’objet de nombreux fantasmes de la part des amoureux du Wizarding World, mais il nous tardait tout de même de voir comment Avalanche Software allait réussir à donner vie à cet univers complexe, surtout dans le cadre d’un jeu en monde ouvert. Après des previews encourageantes, les premiers tests de la presse sont enfin arrivés, et ils sont eux aussi très rassurants.

Voici ce qu’en a pensé la presse

On aurait pu craindre que Hogwarts Legacy ne soit qu’un pétard mouillé et que le manque d’informations à son sujet nous cache quelque chose, mais la presse paraît être globalement positive autour du jeu. Si le système de combat est largement pointé du doigt, explorer l’univers semble être un plaisir de tous les instants, avec une immersion qui fait mouche.

Voici quelques tests de nos confrères français et anglophones pour avoir une meilleure idée de ce que vaut Hogwarts Legacy, avec un score Metacritic pour l’instant affiché à 86 (sur PS5, avec 19 reviews) :

Pour rappel, notre test n’arrivera que dans quelques jours, en raison d’un envoi tardif d’une clé pour tester le jeu. Ceci étant dit, dès cette semaine, vous pourrez retrouver de très nombreux guides et astuces sur notre site.

Pour les autres, Hogwarts Legacy sortira le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch.