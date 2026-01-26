Highguard : A quelle heure le FPS gratuit sera t-il disponible en France ?

A quelle heure Highguard sera t-il jouable ?

Malgré un silence radio plutôt étonnant, Highguard tient à rappeler qu’il sera disponible dans la journée, avec une présentation tenue en direct un peu plus tard dans la soirée. Pourtant, oui, le jeu sort aujourd’hui, ce lundi 26 janvier 2026. Plus précisément, il ne sortira qu’en fin de journée. Et si le studio n’a pas encore pris la parole, la page Steam vient de se mettre à jour pour annoncer l’heure de disponibilité :

Lundi 26 janvier à 19h (heure française)

On ne sait pas si les versions PS5 et Xbox Series seront lancées à la même heure mais l’on imagine que cela devrait suivre. Précisons que l’ultime présentation en direct sera justement lancée à 19h et l’on imagine donc que les serveurs pourrait n’ouvrir qu’à partir du début du livestream ou à la fin de celui-ci. Dans tous les cas, le jeu ne sera pas accessible dans la journée et il y a fort à parier que vous pourrez y jouer aux alentours de 19h-20h.

Pour rappel, Highguard est un FPS développé par d’anciens créateurs d’Apex Legends et Titanfall. Officialisé début décembre lors des Game Awards, le titre semble avoir plutôt divisé les foules pour l’instant. Il faut dire que malgré l’expérience du studio et les petits subtilités implantées dans le gameplay (comme les montures), l’aspect très générique des images n’a pas pleinement convaincu.

Configurations PC Highguard

Profitons-en pour vous partager les configurations PC :

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10

: Windows 10 Processeur : Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600

: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen R5 1600 Mémoire vive : 8 GB de mémoire

: 8 GB de mémoire Graphiques : Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8 GB

: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8 GB DirectX : Version 12

: Version 12 Réseau : connexion internet haut débit

: connexion internet haut débit Espace disque : 25 GB d’espace disque disponible (SSD)

Configuration Recommandée :

Système d’exploitation : Windows 11

: Windows 11 Processeur : Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive : 12 GB de mémoire

: 12 GB de mémoire Graphiques : Nvidia RTX 2080 8 GB / AMD RX 6650 XT 8 GB

: Nvidia RTX 2080 8 GB / AMD RX 6650 XT 8 GB DirectX : Version 12

: Version 12 Réseau : connexion internet haut débit

: connexion internet haut débit Espace disque : 25 GB d’espace disque disponible (NVMe SSD)

Le jeu est attendu en free-to-play (disponible gratuitement au téléchargement) sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. On devrait en savoir davantage sur la feuille de route lors de l’émission de ce soir.