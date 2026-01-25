Highguard sort du silence et annonce un Showcase pour son lancement ce 26 janvier

Si on communiquait (un peu) ?

Via un post sur leurs réseaux sociaux, le studio Wildlight Entertainment a dévoilé la tenue d’un Launch Showcase pour ce lundi 26 janvier à 19h, sur YouTube. Une présentation en direct du studio, qui nous permettra d’ENFIN en apprendre plus sur Highguard, sur son gameplay, mais aussi sur la feuille de route à venir pour la première année de vie du jeu de tir JcJ. Une émission que vous pourrez suivre ci-dessous.

Highguard devrait donc sortir dans la foulée de la présentation, en espérant que celle-ci suffise à attirer suffisamment de joueurs et de joueuses et que leur (non)-communication pour le moins étonnante ne sera pas contre-productive. Il sera possible de jouer à Highguard gratuitement sur Steam et sur PS5 et Xbox Series X/S même si les sorties consoles sont indiquées comme « prochainement » sur le site officiel du jeu. À noter qu’une partie de la presse internationale est actuellement présente à Los Angeles pour découvrir le jeu en avance.