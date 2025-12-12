Highguard : l’annonce finale des Game Awards est un shooter compétitif en Free to Play par les créateurs de Titanfall, Call of Duty et Apex Legends

Un projet mal parti ?

Même si l’on peut estimer que la toile a parfois la critique facile lorsqu’il s’agit d’annonces de nouveaux jeux, il est difficile de nier une fatigue grandissante vis-à-vis des jeux-service observée ces dernières années. Largement symbolisée par l’échec retentissant de Concord, cette lassitude se fait de nouveau ressentir aujourd’hui avec l’annonce finale des Game Awards 2025 : Highguard.

Il s’agit d’un jeu d’action multijoueur free-to-play développé et édité par Wildlight Entertainment, un studio composé de vétérans ayant travaillé sur de grandes franchises telles qu’Apex Legends, Call of Duty ou encore Titanfall. Dans Highguard, on incarne des Wardens, des pistoleros arcaniques envoyés sur un continent mythique afin de lutter pour le contrôle du territoire, le tout dans un univers mêlant magie, technologie et action frénétique.

Le gameplay promet des affrontements d’envergure où les équipes devront faire preuve de coordination et de maîtrise. Les Wardens ne se contenteront pas de tirer, ils pourront chevaucher, combattre et piller, en alternant entre différentes classes et styles de jeu selon les besoins du combat. Évoquant par certains aspects Paladins, ce mélange très dense peut néanmoins paraître un peu trop chargé au vu des premières séquences de gameplay dévoilées.

Nous serons rapidement fixés, puisque le projet est développé en secret depuis un long moment et se trouve déjà à un stade de développement très avancé.

Highguard sortira gratuitement sur le 26 janvier 2026 sur PC, PS5, Xbox Series.