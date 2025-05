Helldivers 2 accueille aujourd’hui la mise à jour majeure intitulée « Le Cœur de la démocratie »

Sauvez la Super-Terre de l’invasion illuministe

Alors que Helldivers 2 nous avait donné l’habitude de répandre la démocratie sur les différentes planètes touchées par la menace ennemie, c’est au tour de la Super-Terre elle-même de se retrouver assaillie. Les illuministes, farouches créatures auxquelles sont confrontés depuis un certain temps les Helldivers, débarquent en pleine ville.

Ce changement de décor s’accompagne d’emblée d’une nouveauté dans la manière d’aborder les missions. Vu qu’il y a des civils partout, il est totalement possible de réaliser des dommages collatéraux. Or, en cas de citoyens blessé ou tué, on nous promet des sanctions, dont le détail reste inconnu pour l’instant.

Pour les grandes lignes, le but sera de repousser les forces illuministes en capturant des zones. Un mano a mano est à prévoir entre lignes alliées et ennemies. Heureusement, pour s’en sortir, de nouvelles ressources sont disponibles, à commencer par les canons de défense, pouvant infliger de sérieux dégâts aux vaisseaux illuministes, par exemple.

L’aide sera également humaine puisque l’on comptera sur les troupes S.E.A.F. Ces unités alliés se battront en autonomie mais pourront être embarquées sur le chemin afin de nous aider à remplir nos objectifs.

L’article du PlayStation Blog, dont est issue la propagande le contenu de la mise à jour, rappelle enfin les nouveautés introduites il y a une semaine. Il était question de nouvelles forces ennemies, comme la vermine, le superviseur sélénite ou encore des vaisseaux encore plus grands. Aussi, étaient introduits la personnalisation des armes principales ainsi que l’extension des options de surplus, destinée à améliorer le ravitaillement de la Super-boutique.

La mise à jour « Le Coeur de la démocratie » est disponible dès aujourd’hui dans Helldivers 2, sur PS5 et PC.