Hellboy: Web of Wyrd annoncé, un jeu d’action roguelite en collaboration avec Nike Nignola

Cette nuit s’est déroulée la cérémonie des Game Awards 2022, la fameuse grande messe annuelle du jeu vidéo. De nombreuses annonces se sont enchaînées, pour une conférence qui était tout de même bien remplie et jonchée de surprises. Dans le pré-show, nous avons pu découvrir un nouveau jeu Hellboy, à la direction artistique atypique. Nommé Hellboy: Web of Wyrd, ce titre se présente comme un jeu d’action/aventure empruntant des éléments de roguelite. Voici ce que l’on sait.

Hellboy s’en va dans le Wyrd

Repéré par l’éditeur Good Shepherd Entertainment et développé par Upstream Arcade, studio fondé en 2015 et connu pour West of Dead, Hellboy: Web of Wyrd prend la forme d’un roguelite d’action et d’aventure, avec une bonne dose de bagarres, le tout, avec une vue à la troisième personne. Le projet est en collaboration avec Dark Horse Comics et le créateur Mike Mignola, afin d’apporter une histoire originale dans l’univers de notre personnage. Le style comics se fait d’ailleurs bien ressentir visuellement.

L’intrigue nous plongera alors 20 ans après la construction de la The Butterfly House (Maison des Papillons), passerelle vers une autre dimension appelée The Wyrd, où un agent du BPRD est porté disparaît après avoir enquêté dessus. C’est à vous d’aller enquêter et de découvrir les secrets de cette résidence qui renferme de lourds secrets et de nombreuses monstruosités. Reste à savoir comment se traduira la composante roguelite.

Aucune date de sortie n’a été annoncée, ni même de période plus précise. On sait cependant que Hellboy: Web of Wyrd est actuellement en développement sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.