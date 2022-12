Game Awards 2022 : Tout ce qu’il faut retenir de la cérémonie (annonces, gagnants…)

L’année 2022 se termine de façon spectaculaire avec la cérémonie de Game Awards, qui, en dehors du fait de récompenser les meilleurs jeux de l’année, nous donne une idée de ce à quoi l’on va jouer pendant les années à venir, et plus particulièrement en 2023. Malgré les fuites qui ont eu lieu avant le show, ce dernier nous a tout de même réservé quelques surprises avec des dizaines d’annonces plus ou moins intéressantes, mais surtout pas mal de gros jeux qui étaient attendus depuis des années. On fait donc le point sur tout ce qu’il faut retenir des Game Awards, avec toutes les annonces qui ont eu lieu.

Un pré-show riche en annonces

La cérémonie a débuté sur un traditionnel pré-show qui réservait lui aussi son lot de surprises. Cela a commencé avec Dead Cells qui a annoncé un nouveau DLC avec une collaboration inédite, et pas avec n’importe quelle licence. Le jeu de Motion Twin va s’associer à Castlevania en 2023, et une superbe cinématique a confirmé cela.

Parmi les annonces qu’il fallait retenir, on note surtout la confirmation du portage de Returnal sur PC, mais aussi celle de Valiant Hearts: Coming Home qui arrivera sur Netflix.

L’une des surprises de ce pré-show, c’est l’annonce d’un nouveau jeu Hellboy, nommé Hellboy Web of Wyrd, qui sera un rogue-lite avec une direction artistique qui est très proche de certains comics.

Horizon Call of the Mountain a montré un rapide teaser, tout comme Atomic Heart qui a montré du gameplay, tandis que Scars Above a confirmé sa date de sortie fixée au 28 février.

Among Us était aussi là pour présenter un nouveau mode de jeu, qui nous fait jouer au cache-cache, tandis que Replaced a refait surface avec un nouveau trailer présentant une nouvelle fois son univers si intriguant.

Au rayon des jeux indépendants, on a pu découvrir le nouveau projet des créateurs de A Simple Story, qui s’intitule After Us. Plus ambitieux que le précédent jeu, ce titre dispose d’une direction artistique assez singulière et nous promet une expérience narrative pas comme les autres en 2023.

Street Fighter 6 a conclu ce pré-show avec un nouveau trailer présentant 3 combattants inédits. La surprise était un peu gâchée, puisque la grosse annonce concernant le jeu de Capcom était de nous indiquer la date de sortie du jeu. Rendez-vous donc le 2 juin prochain pour découvrir tout cela.

Un début de cérémonie très surpenant

La vrai show a démarré sur les chapeaux de roues avec une annonce inattendue, celle de Hades 2, la suite du célèbre rogue-like multirécompensé.

Zagreus laisse ici sa place à Melinoë, princesse du royaume des morts, qui va partir en guerre contre les Titans pour libérer Zeus. On retrouvera d’autres dieux pour nous aider en chemin, avec cette suite qui reprendra tout le concept du premier jeu. On pourra y jouer dès 2023 lorsque le jeu sortira en accès anticipé sur Steam et Epic Games Store.

Depuis qu’il a fondé son propre studio nommé Ghost Story, on entendait plus vraiment parler de Ken Levine, jusqu’à aujourd’hui. Judas sera donc son prochain jeu, et cette nouvelle licence a des gros, mais alors des gros airs de BioShock dans l’espace, ce qui n’est certainement pas un défaut. Le FPS est pour le moment prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, mais n’a pas encore de date de sortie.

On continue dans les surprises avec un nouveau jeu Bayonetta, très différent de ceux que l’on connait. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon nous fera découvrir Cereza sous un nouvel angle, à travers un jeu d’aventure très coloré et à la direction artistique vraiment unique.

Bonne nouvelle, il sera possible de découvrir ce spin-off très bientôt, puisque la sortie est prévue le 17 mars 2023 sur Switch.

Suicide Squad: Kill the Justice League est venu rendre hommage au regretté Kevin Conroy, qui a longtemps donné sa voix à Batman. Le Chevalier Noir sera sera bien présent dans le jeu, plus meurtrier que jamais, mais ce que l’on retiendra surtout, c’est le fait que le jeu sortira le 26 mai prochain.

En plus de Returnal, The Last of Us Part Ia confirmé sa version PC, qui sortira le 3 mars prochain. Destiny 2 était quant à lui présent pour nous montrer des bouts de sa prochaine extension, Lightfall.

Il était très attendu mais il a loupé son effet de surprise : Star Wars Jedi Survivorétait bien de la partie avec un nouveau trailer.

La date de sortie du jeu est bien fixée au 17 mars prochain, comme on l’a appris plus tôt cette semaine, et la nouvelle vidéo qui a été diffusée nous montre un Cal plus âgé, désormais maitre Jedi et de bien plus de capacités qu’auparavant. Ce deuxième épisode semble bien plus beau et ambitieux que le premier, et on a hâte de le découvrir.

Les créateurs de Celeste ont profité de l’occasion pour présenter un nouveau jeu, Earthblade, qui sera un jeu d’aventure et de plateforme dans lequel on incarne un enfant du Destin. On a le temps de le voir venir, car le jeu n’est prévu que pour 2024 sur Steam.

Dune Awakening, le MMO open-world développé par Funcom, a montré ses toutes premières images avec son moteur in-game. Forspoken a quant à lui précisé l’arrivée d’une démo, qui est disponible dès maintenant.

En sachant que Hideo Kojima allait être sur place aux Game Awards, on espérait que le créateur ne vienne pas juste pour nous annoncer un nouveau podcast.

Et ce fût le cas : une première bande-annonce a été dévoilée pour Death Stranding 2, qui va nous permettre de retrouver Léa Seydoux et Norman Reedus. Nul doute que les fans passeront leur temps à chercher tous les p’tits indices et secrets cachés dans la bande-annonce. A noter que pour l’instant, il se laisse simplement appeler DS2, et est prévu sur PlayStation 5 a une date encore inconnue.

Electronic Arts n’était pas venu qu’avec Star Wars, et a présenté Immortals of Aveum, une nouvelle licence qui n’a lâché que quelques détails.

Présenté comme un jeu de tir magique à la première personne dans un univers fantastique, il s’agit d’un jeu solo prévu sur PC et nouvelle génération pour l’année prochaine. On notera qu’il s’agit du premier jeu du nouveau studio californien Ascendant Studios, composé de vétéran de l’industrie et réalisé par des créateurs de Call of Duty et Dead Space.

Tekken 8 a diffusé ses premières images de gameplay en confirmant au passage quelques personnages comme Law ou Paul. Le trailer mettait surtout en avant le mode Histoire du jeu et la lutte éternel entre Kazuya et Jin, qui sera une nouvelle fois au centre du jeu. Pas de date de sortie, malheureusement.

Habitué à passer pendant les conférences de Geoff Keighley, Nightingale a présenté une bande-annonce jonchée de nouvelles images de gameplay. Le jeu de survie multijoueur alliant PvE et PvP a également annoncé un passage sous l’Unreal Engine 5 et une sortie désormais prévue pour début 2023 en accès anticipé sur Steam et l’Epic Games Store.

Comme cela avait été annoncé, Baldur’s Gate 3 a fait son retour pendant la soirée afin d’annoncer qu’il serait disponible dans sa version complète. Pour l’occasion, il se fend d’un nouveau trailer très complet et de la présentation d’une édition collector massive qui devrait en faire craquer plus d’un.

Il nous avait donné rendez-vous pour une annonce pendant la cérémonie, Airship Syndicate a présenté Wayfinder, son nouveau projet.

Les développeurs que l’on connait pour Battle Chasers et Darksiders Genesis se lancent cette fois-ci dans du jeu multijoueur basé sur les personnages. En développement depuis 4 ans, il sortira d’abord au printemps 2023 en accès anticipé sur PC et PlayStation avant une arrivée définitive prévue fin 2023 sur d’autres plateformes.

Fire Emblem Engage est juste venu confirmer qu’il aurait droit à des DLC, juste avant le gros passage de Diablo IV, qui a présenté un trailer dantesque. Là encore, pas trop de surprise étant donné que la date avait fuité, mais on a la confirmation que le jeu arrivera le 6 juin prochain.

Horizon Forbidden West a aussi profité du spectacle pour officialiser une extension nommée Burning Shores. On a pu apercevoir une première bande-annonce avec une Aloy à dos de monture volante qui surplombe un Los Angeles volcanique.

L’histoire nous permettra de découvrir une nouvelle région au sud des terres du clan Tenakth et tient déjà une date de sortie fixée au 19 avril 2023. Malheureusement, cette nouvelle aventure sera uniquement réservée aux joueurs PlayStation 5, aucune version PS4 n’étant prévue.

Blue Protocol, le MMO façon anime développé par Bandai Namco, a officialisé son arrivée en Occident. Et pas avec n’importe qui, puisque l’éditeur s’entoure d’Amazon Games, qui est décidément très porté sur les MMO asiatiques.

Le jeu va donc arriver dans le courant de l’année 2023, et on a eu la confirmation qu’en plus du PC, il sortirait également sur PS5 et Xbox Series avec des contrôles bien adaptés à la manette.

Remnant 2, qui est la suite de Remnant From The Ashes, a lui aussi été annoncé avec un trailer de gameplay et une sortie fixée à l’année prochaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

On a eu droit à un trailer plutôt cryptique sur un prochain jeu Transformers, nommé Transformers Reactivate, qui est développé par Splash Damage. On ne sait pas grand chose à son sujet si ce n’est qu’il sera orienté action et multijoueur, jouable jusqu’à quatre.

Le film Super Mario a eu droit à un petit extrait qui nous emmenait au sein du Royaume Champignon, avec des tas de références et un style visuel qui fonctionne toujours très bien. Pour rappel, le film sortira le 29 mars chez nous.

Le studio français DONT’NOD nous a fait la belle surprise de nous dévoiler leur prochain jeu, appelé Banishers: Ghost of New Eden. Les créateurs de Life is Strange rempilent avec Focus Entertainment (avec qui ils avaient collaboré sur Vampyr) pour un nouvel Action-RPG qui a l’air particulièrement ambitieux. Celui-ci nous fera suivre un couple de chasseurs de fantômes dont l’intrigue se situe au 17ème siècle et où il y aura de nombreux choix cornéliens à prendre aux conséquences dramatiques. Sortie prévue fin 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series

Focus Entertaiment était d’ailleurs bien présent, en présentant dans la foulée une première bande-annonce de gameplay pour Warhammer 40,000: Space Marine 2, toujours sans date de sortie.

On passera rapidement sur Meet Your Maker, le jeu asynchrone par les créateurs de Dead by Daylight, qui a dévoilé un trailer et surtout une date de sortie fixée au 4 avril 2023.

On nous avait donné rendez-vous pour l’annonce d’un nouveau jeu Crash, et notre héros a tenu sa promesse avec Crash Team Rumble. Mais les personnes qui attendaient un nouveau jeu de plateforme avec le Bandicoot se retrouveront face à un jeu exclusivement multijoueur en 4v4 où Crash, Coco, Cortex et bien d’autres se batailleront pour les wumpas.

Mis de côté pendant longtemps, The Lords of The Fallen était revenu plus tôt dans l’année pour confirmer la remise en chantier du développement. Cette nuit, on a enfin eu un premier trailer de gameplay, qui a permis de découvrir plusieurs environnements et un affrontement. Pas de date mais 2023 devrait être l’année où le jeu sera disponible.

Crime Boss: Rockay City a aussi été annoncé, un FPS jouable en solo ou avec des amis, où l’on retiendra surtout son casting avec Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover ou encore Chuck Norris. Surprise, une date a déjà été fixée au 28 mars 2023 sur PC et consoles

Cyberpunk 2077 continue de se racheter en présentant un nouveau teaser pour Phantom Liberty, sa seule et unique extension. La seule chose que l’on retiendra ici, c’est la présence d’Idris Elba, qui viendra prêter sa voix et son physique à l’un des personnages de ce DLC.

Pendant un temps on a cru qu’on nous annonçait un Dark Souls futuriste, mais on avait oublié que From Software travaillait aussi sur un retour d’Armored Core.

C’est donc Armored Core VI: Fires of Rubicon qui a été officialisé avec un premier trailer, qui met évidemment l’accent sur les méchas même si on a zéro image de gameplay à se mettre sous la dent. On sait en revanche que le jeu sera disponible courant 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Le dernier jeu de la soirée, c’était Final Fantasy XVI, qui nous avait préparé un trailer complétement fou, avec une mise en scène et surtout une musique qui a de quoi coller des frissons. Naoki Yoshida était présent en personne pour dévoiler cette bande-annonce, qui a révélé la date de sortie du jeu fixée au 22 juin 2023. Une édition collector sera aussi disponible avec une grosse statuette.

C’était la dernière annonce, si l’on écarte le moment gênant avec un invité surprise sur scène qui avait beaucoup de choses sur Bill Clinton, et les remises de prix. A la fin de la cérémonie, on a donc appris que c’est Elden Ring qui remportait le titre du jeu de l’année, tandis que God of War Ragnarok a raflé plusieurs autres récompenses. Vous pouvez retrouver la liste complète des gagnants sur notre article dédié.

Une édition des Game Awards qui était donc riche en annonces, même si elle était encore une fois bien trop longue. Geoff Keighley a néanmoins réussi son coup pour les dix ans de son émission, même si la fin de la cérémonie a été quelque peu perturbée.