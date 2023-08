Le jeu d’action roguelite Hellboy Web of Wyrd sortira aussi en octobre

Octobre rouge

On désespère d’écrire la même rengaine à chaque fois depuis plusieurs semaines, mais les éditeurs se sont décidément passés le mot pour sortir tous leurs jeux durant le mois d’octobre, qui sera un Battle Royal géant avec peu de gagnants, et beaucoup de perdants.

Hellboy Web of Wyrd s’invite donc à la fête puisque le jeu est maintenant prévu pour sortir le 4 octobre prochain, comme nous l’apprend le dernier trailer en date diffusé chez IGN. Bien entendu, les fans du personnage seront ravis de retrouver le géant rouge si tôt, mais Good Shepherd Entertainment ne lui rend pas vraiment service en le publiant à cette date. Quoi qu’il en soit, on découvre un peu plus d’images de gameplay ici, pour celles et ceux qui attendent de pied ferme cette nouvelle adaptation.

Hellboy: Web of Wyrd sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch