Le jeu d’action Hellboy: Web of Wyrd repousse sa sortie de deux semaines

Deux semaines en plus avant d’y mettre les poings

Officialisé en fin d’année dernière, Hellboy: Web of Wyrd est un jeu d’action et d’aventure aux composantes roguelite avec la participation de Mike Mignola en personne. Attendu initialement pour le 4 octobre, le titre préfère prendre un peu de retard pour revoir sa copie et réajuster les derniers éléments. Pas de panique, il s’agit d’un petit report puisque désormais daté au 18 octobre 2023.

Une décision motivée pour optimiser le titre, puisque comme l’indique le communiqué, le studio « travaille d’arrache-pied pour s’assurer que l’ensemble des joueurs et joueuses — fans de la première heure comme nouveaux venus dans l’univers de Hellboy — bénéficient de la meilleure expérience de jeu possible ». Quelques jours, ce n’est pas grand chose, mais espérons que cela suffise à peaufiner la copie tout en évitant un stress trop important aux développeurs.

Rendez-vous donc dans un petit mois, le 18 octobre 2023, pour la sortie de Hellboy: Web of Wyrd. Il arrivera sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et Switch.