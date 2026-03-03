Heave Ho 2 : L’un des meilleurs party-game aura droit à une suite cet été sur les consoles Switch et sur PC

Le dernier Indie World de Nintendo aura finalement été riche en (bonnes) surprises, avec pas mal de jeux à rajouter sur notre radar pour les prochains mois à venir. Parmi ceux qui auront marqué la présentation, impossible de faire l’impasse sur Heave Ho 2, suite du jeu sorti en 2019 qui a su causer bon nombre de fous rires entre amis et qui se présente déjà comme un immanquable de cet été.

