Heave Ho 2 : L’un des meilleurs party-game aura droit à une suite cet été sur les consoles Switch et sur PC
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Le dernier Indie World de Nintendo aura finalement été riche en (bonnes) surprises, avec pas mal de jeux à rajouter sur notre radar pour les prochains mois à venir. Parmi ceux qui auront marqué la présentation, impossible de faire l’impasse sur Heave Ho 2, suite du jeu sorti en 2019 qui a su causer bon nombre de fous rires entre amis et qui se présente déjà comme un immanquable de cet été.
Futur roi de vos soirées d’été
Cet été, lorsque vous ne serez pas dehors à profiter de la piscine ou d’un bon barbecue, vous pourrez allumer vos Switch ou votre PC pour vous assurer quelques bonnes tranches de rires avec Heave Ho 2. Le party-game revient avec une suite qui reprend peu ou prou le même principe, en vous laissant contrôler d’étranges personnages via leurs bras, pour avancer dans des niveaux qui jouent habilement avec la physique et qui vous demandent de coopérer avec vos amis.
Et cette fois-ci, vous pourrez faire le tout en coopération en ligne, et pas forcément sur un seul et même canapé (même si c’est tout de suite plus marrant d’être dans la même pièce). Les mondes présentés ici promettent d’être encore plus fous que dans le premier épisode, avec plein d’objets sur votre route que vous pourrez agripper sur votre chemin, soit pour vous aider, soit pour causer un beau bordel. Comme le premier épisode est l’un des meilleurs jeux à faire en coopération, on imagine que cette suite a les armes pour devenir un incontournable du genre.
Pas encore de date de sortie précise pour ce Heave Ho 2, si ce n’est la promesse qu’il arrivera dans le courant de cet été sur PC ainsi que sur les deux Nintendo Switch.
Cet article peut contenir des liens affiliés