Harvest Moon : One World annoncé sur Nintendo Switch

Natsume Inc. et Rising Star Games ont annoncé dans un communiqué le développement de Harvest Moon : One World, dernier né de la longue série de jeux de simulation éponyme.

« Un monde entier à explorer »

Moins d’un an après la sortie de Harvest Moon : Mad Dash sur PlayStation 4 et Switch, c’est « un monde riche de visages nouveaux comme familiers, de villages uniques et de défis à entreprendre » que Natsume déclare vouloir nous offrir dans Harvest Moon : One World.

Guidé par un vieux livre, dans un monde dépourvu de fruits ou légumes, le titre souhaite emmener les fermiers en herbe dans « une aventure qui dépassera les frontières de votre village ». Doté d’un nouveau moteur et de nouveaux graphismes, le jeu espère permettre aux joueurs, qu’ils soient habitués de la série ou nouveaux venus, de « profiter d’une toute nouvelle façon explorer Harvest Moon ».

Si pour l’instant aucune image du jeu n’a été présentée, plus d’informations devraient être révélées au cours des prochains mois, a déclaré le directeur général de Natsume, Hiro Maekawa.

Harvest Moon : One World est prévu pour l’automne 2020 sur Switch.