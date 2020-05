Harvest Moon : One World sortira aussi sur PlayStation 4

Ayant délaissée la Nintendo 3DS depuis la sortie de Le Village de L’Arbre Céleste, la série Harvest Moon n’a pas tardé à investir la Switch et la PlayStation 4, notamment avec le dispensable Light of Hope en 2017. Il y a peu, Rising Star Games annonçait l’arrivée prochaine d’un nouvel opus sous-titré One World, exclusif à l’hybride de Big N. Néanmoins, l’entreprise n’a pas tardé à revenir sur ce détail.

Une sortie en parallèle sur Switch et sur PS4

C’était à prévoir étant donné les dernières sorties, Harvest Moon : One World ne sortira pas uniquement sur Nintendo Switch. Rising Star Games revient, deux semaines après son annonce, sur ce point qui a pu en décontenancer certains. Le titre sera bien disponible sur PlayStation 4, console qui l’accueillera le même jour que sa concurrente, à une date encore inconnue.

On en sait peu sur ce nouvel épisode, si ce n’est qu’il revient au concept original de la série (après Mad Dash qui penchait vers le party game). Par ailleurs, il utilisera un nouveau moteur graphique, ce qui n’est finalement pas un mal étant donné les carences techniques des deux précédentes itérations. Quant à sa sortie, elle est annoncée pour l’automne 2020.