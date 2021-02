Harvest Moon: Un Monde à Cultiver

Harvest Moon : One World (Harvest Moon: Un Monde à Cultiver en français) est un jeu de type RPG simulation développé par Natsume. Dans cet opus, le joueur incarne un jeune fermier qui devra, en plus de s’occuper de ses propres cultures, parcourir le monde afin de restaurer le pouvoir de la Déesse des récoltes pour que le monde redevienne une terre d’abondance. En plus de pouvoir créer une ferme dans n’importe quelle région, et ainsi profiter des climats locaux, le joueur pourra se lier d’amitié avec différents personnages rencontrés.