Harvest Moon : One World s’illustre dans une première vidéo

Annoncé en mai dernier, le nouveau né de la série de Natsume et Rising Star, intitulé Harvest Moon : One World, a dévoilés ses premières images dans une vidéo présentée à l’occasion de la New Game+ Expo.

L’agriculture au-delà des frontières

À peine un mois après l’annonce de sa sortie sur PS4, Harvest Moon : One World revient avec ses premières images de gameplay. Malgré sa volonté de renouer avec une formule un peu plus traditionnelle pour la série, le jeu souhaite proposer aux joueurs une aventure qui l’emmènera tout autour du monde, de plages ensoleillées aux sommets enneigés, à la rencontre de nouveaux (et d’anciens) amis.

Harvest Moon : One World est prévu pour l’automne 2020 sur Switch et PS4.