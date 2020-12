Harvest Moon : One World s’offre un trailer de gameplay

Annoncé il y a quelques mois, Harvest Moon : One World dévoile un trailer de gameplay, une vidéo faisant suite à une première vidéo sortie au mois de juin.

Le plus grand jeu Harvest Moon

Faites le tour du monde avec Harvest Moon : One World ! Chevauchez des chameaux à travers les déserts de Pastilla, aventurez-vous au plus profond des montagnes enneigées de Salmiakki, et visitez même un volcan près de la charmante ville de Lebkuchen !

Pouvez-vous imaginer un monde sans chou, tomates, ou même sans carottes? C’est le monde dans lequel vous vous trouverez au début de la Lune de la Moisson. La Reine des récoltes n’est plus là. Mais, avant sa disparition, elle aura réussi a assuré la préservation des divers fruits et légumes du monde.

Harvest Moon : One World sortira sur PlayStation 4 et Switch, le 2 mars en Amérique et le 5 mars en Europe.