Joseph Staten, une figure importante pour la série Halo, quitte Microsoft

Suite à la sortie de l’article, l’intéressé a pris la parole sur Twitter pour confirmer qu’il quittait bel et bien Microsoft, en souhaitant le meilleur à ses anciens collègues.

Hey folks, I am indeed leaving Microsoft. I'll have more info to share soon, but for now, I'd just like to thank all my @Xbox colleagues for all their understanding and support as I embark on a new adventure. https://t.co/oMR0LXOzZb

— Joseph Staten (@joestaten) April 8, 2023